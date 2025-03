G.Simion: Rozhodnutie volebnej komisie je súčasťou štátneho prevratu

Bukurešť 10. marca (TASR) - Líder nacionalistickej Aliancie za jednotu Rumunov (AUR) George Simion na pondelkovej tlačovej konferencii odsúdil nedeľné rozhodnutie volebnej komisie a označil to za súčasť pokračujúceho prevratu v krajine. Komisia v nedeľu zamietla opätovnú registráciu Calina Georgesca ako víťaza prvého kola anulovaných prezidentských volieb pre nové hlasovanie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Agerpres.



Podľa Simiona je rozhodnutie "hanlivé" a je "ďalšou epizódou prevratu, ktorý sa začal 6. decembra." V piatok 6. decembra rumunský ústavný súd anuloval výsledky prvého kola prezidentských volieb z 24. novembra. V ňom Georgescu prekvapivo zvíťazil napriek minimálnej podpore podľa predchádzajúcich prieskumov. Férovosť hlasovania podľa zistení spravodajských služieb narušilo Rusko prostredníctvom tisícov účtov na platformách TikTok a Telegram. Moskva tieto tvrdenia poprela.



"Boli sme si vedomí, že súčasná vláda sa dopúšťa zneužívania, že sa vysmieva zákonom, ústave a vôli rumunského ľudu, ale nikdy by nám nenapadlo, že sa stane niečo takéto. Celé Rumunsko potrebuje vysvetlenie," myslí si líder AUN, ktorá je druhou najsilnejšou stranou v dolnej komore rumunského parlamentu. Simion sám kandidoval v prezidentských voľbách, ale v zrušenom prvom kole skončil štvrtý so ziskom takmer 19 percent. Pred neuskutočneným druhým kolom podporil nezávislého Georgesca.



Po rozhodnutí volebnej komisie vypukli v nedeľu v Rumunsku násilné strety medzi podporovateľmi Georgesca a políciou. Líder AUR vyzval na "pokojné demonštrácie a slobodné voľby" a varoval pred hospodárskymi dôsledkami, ak by Rumunsko upadlo do chaosu.



Opakované prvé kolo nových prezidentských volieb sa bude konať 4. mája. Ak žiaden z kandidátov nezíska v prvom kole viac ako 50 percent hlasov, druhé kolo volieb bude 18. mája,.