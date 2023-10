Šin bet priznal osobnú zodpovednosť za zlyhanie zo 7. októbra

Jeruzalem 16. októbra (TASR) - Riaditeľ izraelskej spravodajskej služby zameranej na vnútroštátnu bezpečnosť a kontrašpionážne úlohy (Šin bet) prevzal v pondelok osobnú zodpovednosť za to, že jeho úrad nezabránil útokom palestínskeho hnutia Hamas na juhoizraelské mestá a dediny zo 7. októbra. TASR informuje podľa agentúry Reuters a denníka The Times of Israel.



Riaditeľ Šin bet Ronan Bar v liste adresovanom svojim podriadeným konštatoval, že "napriek sérii akcií, ktoré sme podnikli, sa nám v sobotu (7. októbra), žiaľ, nepodarilo vygenerovať dostatočné varovanie na zmarenie útoku".



Podľa spravodajského servera The Times of Israel (TOI) Bar dodal, že ako šéf agentúry za to nesie osobnú zodpovednosť. Doplnil, že čas na vyšetrovanie tohto zlyhania ešte príde, ale teraz treba bojovať "až do víťazného konca".



TOI doplnil, že niekoľko hodín pred útokom z rána 7. októbra obranný systém Izraela identifikoval v pásme Gazy nezvyčajný pohyb, čo viedlo k nočnému telefonátu medzi vysokými predstaviteľmi, pričom však tieto signály boli odignorované.



Podľa izraelských médií sa však Bar vybral do sídla Šin bet a nariadil vyslanie a nasadenie malého tímu agentov k hraniciam Gazy, pričom očakával útok malého rozsahu.



Pri útokoch zo 7. októbra bolo následne zabitých najmenej desať agentov Šin bet, ktorá je jednou z troch hlavných izraelských spravodajských služieb spolu s vojenskou spravodajskou službou Aman a zahraničnou spravodajskou službou Mosad.



Reakciou Izraela na vpád palestínskych kománd a naďalej pokračujúce raketové útoky sú nálety a ostreľovanie palestínskeho pásma Gazy. O život už na oboch stranách konfliktu prišli stovky ľudí, najmä civilistov.