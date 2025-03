Šin Bet priznala svoje pochybenie pri útoku Hamasu zo 7. októbra 2023

Tel Aviv 4. marca (TASR) - Izraelská tajná služba Šin Bet v utorok priznala svoje zlyhanie pri útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023, po ktorom vypukla vojna v Pásme Gazy. Po vyšetrovaní útoku Šin Bet uviedla, že ak by konala inak, mohla zabrániť "masakre". TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).



"Vyšetrovanie odhalilo, že ak by Šin Bet roky pred útokom, ale aj v noci útoku konala inak - a to z profesionálneho aj riadiaceho hľadiska - masakru by sa dalo zabrániť," uviedla izraelská agentúra v súhrne zistení poskytnutom médiám.



Pri vyšetrovaní sa tiež zistilo, že tajná služba vo všeobecnosti nepodceňovala Hamas a usilovala sa o odstránenie jeho vodcov.



Spravodajská služba podľa TOI vyšetrovaním dospela k záveru, že došlo k zlyhaniam vnútri organizácie. Väčšinou ale poukázala na vonkajšie faktory, ako je nejasné rozdelenie zodpovednosti s príslušníkmi izraelskej armády v súvislosti s tým, kto mal poskytnúť varovanie pred rozsiahlym útokom, či príliš defenzívna vládna politika voči Pásmu Gazy a tiež nepripravenosť Šin Bet na boj proti nepriateľovi, akým je Hamas.



Šin Bet tiež nemala správne hodnotenie nepriepustnosti izraelskej hraničnej bariéry okolo Pásma Gazy a tiež schopnosti armády reagovať na palestínsky útok. Spravodajských informácií z uzavretého Pásma Gazy bolo podľa Šin Bet pomerne málo. Počas noci na 7. októbra sa takisto vyskytli nedostatky v spracovaní informácií, píše TOI.



Ozbrojené krídlo Hamasu zároveň dostávalo finančnú pomoc z Kataru.



Podľa Šin Bet je potrebné vec dôkladnejšie vyšetriť, čo TOI považuje za narážku na potrebu zriadenia štátnej vyšetrovacej komisie. Tú však izraelský premiér Benjamin Netanjahu dosiaľ odmietol ustanoviť.



Mnohé zistenia tohto vyšetrovania zostávajú utajené, keďže Šin Bet tvrdí, že by mohli odhaliť jej tajné nástroje a metódy.



Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua medzičasom vyhlásila, že vyšetrovanie Šin Bet nezodpovedalo žiadne otázky, a kritizovala šéfa služby Ronena Bara, píše TOI. Agentúra AFP informuje, že v zhrnutí zistení, ktoré tajná služba poskytla médiám, Bar prevzal zodpovednosť za zlyhania. Dodal, že ako šéf služby ponesie "toto ťažké bremeno na svojich pleciach do konca života".