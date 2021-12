Singapore Airlines si objednali sedem nákladných lietadiel A350

Singapur 15. decembra (TASR) - Letecká spoločnosť Singapore Airlines (SIA) podpísala predbežnú dohodu o kúpe siedmich nákladných lietadiel Airbus SE A350. Stane sa tak prvou leteckou spoločnosťou, ktorá zaradí do prevádzky tento nový model. Oznámili to v stredu aerolínie.



Dohoda s jedným z hlavných ázijských prepravcov je významným impulzom pre snahu Airbusu preniknúť na trh nákladnej dopravy, ktorému dlhodobo dominuje jeho americký rival.



Singapurská letecká spoločnosť je tretím zákazníkom pre A350F po uzavretí kontraktov s prenajímateľom Air Lease Corp a francúzskou nákladnou spoločnosťou CMA CGM.



„Výber A350F, ktorý nahradí 747F, je rozumný, pretože SIA už má najväčšiu flotilu osobných lietadiel A350 na svete, čo vytvára atraktívne synergie pre jej budúcu nákladnú prevádzku,“ povedal nezávislý letecký analytik so sídlom v Singapure Brendan Sobie.



Nákladná doprava predstavovala dve tretiny príjmov SIA za šesť mesiacov do 30. septembra 2021. Leteckú spoločnosť, ktorej chýba domáci trh, tvrdo zasiahlo zatvorenie hraníc po vypuknutí pandémie nového koronavírusu vlani na jar.



SIA v stredu uviedla, že v decembri by mala dosiahnuť 45 % kapacity cestujúcich pred pandémiou, keďže Singapur postupne otvára svoje hranice. V novembri zaplnila približne tretinu sedadiel pre cestujúcich.