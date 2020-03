Singapur hlási prvé dve úmrtia na ochorenie COVID-19

Singapur 21. marca (TASR) - Singapur oznámil prvé dve úmrtia na ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom SARS-CoV-2. Informovala o tom v sobotu agentúra AP.



Podľa ministerstva zdravotníctva sa u 75-ročnej Singapurčanky, ktorú hospitalizovali 23. februára, objavili komplikácie a zomrela v sobotu skoro ráno.



Druhou obeťou koronavírusu je 64-ročný Indonézan, ktorého hospitalizovali 13. marca v kritickom stave po tom, ako pricestoval do Singapuru. Mal srdcovú chorobu a predtým, ako priletel do Singapuru, bol v Indonézii hospitalizovaný pre zápal pľúc.



V Singapure v súčasnosti evidujú 385 prípadov nákazy, takmer polovica z toho sa týka osôb, ktoré pricestovali do krajiny. Úrady sprísnili opatrenia a požadujú od všetkých cestujúcich vstupujúcich do krajiny, aby od soboty dodržiavali 14-dňovú karanténu.



Singapur si vyslúžil medzinárodné uznanie za efektívny postup v boji proti novému koronavírusu. Bohatý mestský štát využíva na odhaľovanie pohybu podozrivých prenášačov okrem iného aj policajných vyšetrovateľov a bezpečnostné kamery.