Singapur hlási rekordný nárast počtu nakazených

Singapur 18. apríla (TASR) - Singapur zaznamenal v piatok rekordný počet 942 nových prípadov infekcie novým koronavírusom, čím sa celkový počet nakazených v zvýšil na 5992. Informovalo o tom v sobotu denník The Guardian s odvolaním na singapurské ministerstvo zdravotníctva.



Počet prípadov nákazy v uplynulých dňoch rástol. Zatiaľ čo v stredu ich evidovali 447, vo štvrtok ich bolo už 728. Na chorobu COVID-19 tam doteraz zomrelo 11 ľudí.



Singapur, kde na malej ploche žije okolo 5,7 milióna ľudí, bol pritom dávaný za globálny príklad úspešného boja s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2. Ten sa však začal v poslednom čase hromadne šíriť medzi zahraničnými robotníkmi - väčšina je z Bangladéša - žijúcimi v stiesnených podmienkach v ubytovniach, pričom v jednej izbe ich môže byť od 12 do 20.



Skupina Transient Workers Count Too (Migrujúci robotníci sa tiež počítajú, TWC2) už v marci vyzvala vládu, aby vypracovala plány na ochranu tejto skupiny obyvateľstva. Úrady preto začali pripravovať premiestnenie časti robotníkov do viacpodlažných parkovísk, vojenských táborov a botelov.



Deväť ubytovní, z ktorých najväčšia má kapacitu 24.000 osôb, bolo vyhlásených za izolačné jednotky, zatiaľ čo ostatné, v ktorých sa nachádza asi 300.000 robotníkov, boli uzatvorené a môžu ich opustiť iba pracovníci nevyhnutní pre chod ekonomiky.



Jeden stavebný robotník z Bangladéša denníku Guardian povedal, že v jeho ubytovni sa čaká v radoch na vstup do spoločných spŕch a toaliet, ktoré často zápasia s nedostatkom vody.