Meteorologická organizácia WMO varuje pred stúpajúcimi teplotami

Singapur 4. septembra (TASR) - Rastúce teploty by mali spustiť globálny "červený poplach", uviedla v stredu vedúca Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) Argentíny Andrea Celeste Saulová na klimatickom fóre v Singapure. Reagovala na globálne indexy horúčav, ktoré boli v auguste opäť rekordné. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Podľa predbežných údajov z klimatického monitora EÚ sa v auguste vo svete namerali už druhý rok po sebe rekordné priemerné teploty. Austrália, Japonsko, Nórsko a niektoré oblasti Číny zaznamenali podľa viacerých meteorologických agentúr najteplejší august v histórii.



"Je zrejmé, že teploty stúpajú... nadpriemer toho, čo by sme si želali," uviedla Saulová. "Je to preto, že opatrenia nie sú dostatočné," zdôraznila.



Doposiaľ nebola zverejnená presná globálna teplota pre august 2024. Služba Európskej únie pre sledovanie klímy Copernicus však vyhodnotila, že bude vyššia ako minuloročný rekord 16,82 stupňa Celzia. August tak bude podľa všetkého ďalším rekordným mesiacom v takmer 15-mesačnej sérii, kedy sa prekonal pôvodný rekord pre daný mesiac.



"Hraničné hodnoty sa neustále prekonávajú," povedala Saulová na regionálnom klimatickom fóre miestnych meteorologických služieb v Singapure. Zároveň vyzvala na lepšie monitorovanie situácie a lepšie financovanie meteorologických služieb.



Fórum sa konalo len niekoľko dní po tom, čo WMO zverejnila najnovšie hodnotenie vplyvov zmeny klímy v Ázii a Tichomorí. Varovala v ňom, že nadpriemerne stúpa hladina morí v niektorých oblastiach.



Singapur bol na fóre zároveň vymenovaný za regionálne centrum monitorovania znečistenia, ktoré spôsobuje dym z lesných požiarov. Ako jedno z dvoch centier vo svete bude poskytovať kvalitnejšie informácie o požiaroch a predpovediach znečistenia.