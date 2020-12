Singapur odobril vakcínu od Pfizer-BioNtech, očkovanie bude dobrovoľné

Singapur 14. decembra (TASR) - Singapur v pondelok schválil vakcínu proti koronavírusu od americko-nemeckého konzorcia Pfizer-BioNtech, pričom prvé dávky vakcíny by mali do krajiny prísť koncom decembra. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie premiéra Li Sien-lunga.



Meststký štát Singapur sa tak zaradil medzi nemnohé krajiny sveta, ktoré vakcínu schválili. Singapur zároveň verí, že svojmu 5,7-miliónovému obyvateľstvu bude môcť poskytnúť dostatočné množstvo dávok vakcíny do tretieho štvrťroka 2021, uviedol premiér Li Sien-lung.



Prednosť budú mať najrizikovejšie skupiny, ako zdravotníci, starší obyvatelia a iné ohrozené skupiny. Očkovanie bude podľa vlády dobrovoľné. Premiér však obyvateľov dôrazne vyzval, aby sa dali zaočkovať. "Keď sa dáte zaočkovať, nechránite tým len seba. Chránite aj iných, najmä vašich najbližších," dodal.



Li zároveň uviedol, že od 28. decembra plánuje uvoľniť zavedené protipandemické opatrenia, keďže sa nárast prípadov ochorenia COVID-19 v krajine výrazne spomalil. Počas niekoľkých týždňov v krajine takmer nedošlo k lokálnemu prenosu vírusu. Zdôraznil však, že situácia sa môže zmeniť, a obyvateľov vyzval, aby boli naďalej obozretní.



Singapur od začiatku pandémie zaznamenal celkovo 58.325 prípadov nákazy koronavírusom, ktorej podľahlo 29 osôb. Z ochorenia sa dosiaľ vyliečilo 58.208 ľudí. Zatiaľ čo hranice tohto mestského štátu zostávajú pre zahraničných turistov zatvorené, život v krajine sa pre mnohých domácich dostáva do normálu.