Singapur potvrdil prvý prípad človeka nakazeného čínskym vírusom

Cestujúca, ktorá stojí pred železničnou stanicou v Pekingu, má na tvári ochranné rúško v piatok 17. januára 2020. Už druhá obeť podľahla v Číne záhadnému novému vírusu, ktorým sa nakazili desiatky ľudí a ktorý zaznamenali aj v dvoch ďalších ázijských krajinách. Druhou obeťou vírusu je 69-ročný muž. Podľa úradov zomrel v stredu v meste Wu-Chan v strednej časti Číny, ktoré je považované za epicentrum tohto nového koronavírusu patriaceho do toho istého rodu, z akého pochádza aj ťažký akútny respiračný syndróm SARS. Šírenie nového vírusu vo Wu-Chane vyvoláva obavy práve pre spojitosť so SARS, ktorý sa prvýkrát objavil v južnej Číne koncom roka 2002. Následne sa ako epidémia rozšíril do vyše 20 krajín a usmrtil takmer 800 ľudí, archívna foto.