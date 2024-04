Singapursky premiér Li Sien Lung odstúpi v máji z funkcie

Singapur 15. apríla (TASR) - Singapursky premiér Li Sien Lung odstúpi 15. mája po dvoch desaťročiach z funkcie premiéra, ktorej sa následne ujme súčasný podpredseda vlády Lawrence Wong. Oznámila to v pondelok Liova kancelária, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Li oficiálne odporučí singapurskému prezidentovi, aby do funkcie premiéra po ňom vymenoval Wonga, ktorý je v súčasnosti tiež ministrom financií, uviedla kancelária premiéra vo vyhlásení.



Wong má jednomyseľnú podporu zákonodarcov z vládnucej Strany ľudovej akcie (PAP) a za premiéra ho vymenujú v deň Liovej rezignácie, doplnila kancelária.



Li (72) je premiérom a lídrom strany PAP od augusta 2004. Vlani v novembri oznámil, že tento rok z funkcie odíde, pričom už skôr za svojho nástupcu určil Wonga. Li pôvodne plánoval odstúpiť ešte pred svojimi 70. narodeninami, no nespravil tak v dôsledku pandémie koronavírusu.



Podľa Lia už neexistuje dôvod na odkladanie tejto politickej zmeny. Posunutie funkcie premiéra Wongovi pred budúcoročnými voľbami podľa Lia umožní tomuto 51-ročnému politikovi získať vlastný mandát a posunúť krajinu vpred.



Li je najstarším synom politika Li Kuang-jaa – prvého singapurského premiéra, ktorý počas 31 rokov pri moci spravil z tohto mestského štátu jednu z najbohatších krajín sveta.



Singapur však čelí kritike, a to za prísnu vládnu kontrolu, cenzúru médií či využívanie represívnych zákonov proti disidentom, pripomína AP.