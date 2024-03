Singapur donútil ambasádu Izraela stiahnuť príspevok o Palestínčanoch

Singapur 25. marca (TASR) - Mestský štát Singapur cez víkend prinútil izraelské veľvyslanectvo stiahnuť z Facebooku "necitlivý" príspevok o Palestínčanoch, oznámilo v pondelok singapurské ministerstvo vnútra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



V príspevku sa podľa miestnych médií uvádzalo, že Izrael sa v posvätnej knihe moslimov, Koráne, spomína 43-krát, zatiaľ čo Palestína - označenie, ktoré Palestínčania pripisujú želanému nezávislému a suverénnemu štátu - ani raz.



Singapurský minister vnútra Kasiviswanathan Shanmugam požiadal rezort diplomacie, aby tlmočilo izraelskému veľvyslanectvu, nech stiahne nedeľňajší príspevok. Izraelská diplomatická misia tak okamžite učinila, dodáva AFP.



"Príspevok na stránke izraelského veľvyslanectva na sociálnych sieťach je úplne neprijateľný. Bol som veľmi rozrušený, keď som sa o tom dozvedel," uviedol Shanmugam. Status zároveň označil za necitlivý. "Nesie so sebou riziko narušenia bezpečnosti, ochrany a harmónie v Singapure," dodal.



"Takéto príspevky môžu... vyvolať napätie a ohroziť tunajšiu židovskú komunitu. Hnev z príspevku sa môže potenciálne preniesť do fyzickej oblasti," poznamenal singapurský minister.



Izraelské veľvyslanectvo nebolo podľa AFP možné bezprostredne kontaktovať pre vyjadrenie.



Singapur odsudzuje útoky militantného hnutia Hamas na Izrael z vlaňajšieho októbra, ale zároveň tvrdí, že izraelské masívne odvetné ťaženie v Pásme Gazy "zašlo priďaleko".



Príspevok na Facebooku evidentne zverejnili v kontexte prebiehajúcej vojny medzi Izraelom a Hamasom, ktorá vypukla po bezprecedentnom útoku palestínskych kománd na juh Izraela, kde zabili približne 1160 ľudí, väčšinou civilistov.



Izrael sa zaprisahal zničiť Hamas, ktorého militanti pri vpáde na izraelské územie uniesli do pobrežnej enklávy približne 250 ľudí ako rukojemníkov. Radikálne hnutie podľa Izraela stále zadržiava približne 130 ľudí - vrátane 33, ktorých Izrael považuje za mŕtvych.



Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy, ovládanom Hamasom, v nedeľu vyčíslilo celkový počet obetí bojov na svojom území na 32.226, pričom väčšinu z nich tvoria ženy a deti.



K počtu obetí podľa Izraela výrazne prispieva skutočnosť, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru a bojovníkov do civilných objektov, ako sú školy a nemocnice, alebo do ich blízkosti, čím palestínskych civilistov zneužíva ako ľudské štíty. Hamas, ktorý je mnohými krajinami sveta považovaný za teroristickú organizáciu, to popiera.