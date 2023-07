Singapur prvýkrát po takmer 20 rokoch popravil ženu

Singapur 28. júla (TASR) - Singapur v piatok popravil prvú ženu za uplynulé dve desaťročia, potvrdili tamojšie úrady. TASR informáciu prevzala zo spravodajskej stanice BBC News.



Singapurčanka Saridewi Djamaniová (45) bola 6. júla 2018 odsúdená za obchodovanie s 30 gramami heroínu. Je druhou osobou odsúdenou za drogy, ktorú tento týždeň popravili v Singapure - po jej krajanovi Mohdovi Azizovi bin Hussainovi, a 15. popravenou osobou v tomto mestskom štáte v juhovýchodnej Ázii od marca 2022.



Ženu obesili vo väznici Changi a singapurský Ústredný úrad pre drogy (CNB) uviedol, že jej bol podľa zákona poskytnutý "úplný riadny (súdny) proces". Najvyšší súd vlani 6. októbra zamietol jej odvolanie a neúspešná bola aj žiadosť o prezidentskú milosť.



Singapur má jedny z najprísnejších protidrogových zákonov na svete. Trest smrti hrozí každému, u koho nájdu 500 gramov marihuany či 15 gramov heroínu.



Britský miliardár Richard Branson opäť kritizoval Singapur za popravy a uviedol, že trest smrti nie je odstrašujúcim prostriedkom proti zločinu.



"Drobní obchodníci s drogami potrebujú pomoc, pretože väčšina z nich je pre svoju situáciu šikanovaná," napísal Branson vo štvrtok na sociálnej sieti.



Podľa organizácie Transformative Justice Collective, skupiny pre ľudské práva so sídlom v Singapure, bola Saridewi Djamaniová jednou z dvoch žien, ktoré čakali na výkon trestu smrti v Singapure. Naposledy tento mestský štát ženu popravil v roku 2004, keď bola za obchodovanie s drogami popravená Yen May Woenová.



Tamojšie úrady tvrdia, že prísne protidrogové zákony pomáhajú udržať Singapur ako jedno z najbezpečnejších miest na svete a že trest smrti za drogové trestné činy má širokú podporu verejnosti.



Obhajcovia zákazu trestu smrti to spochybňujú. "Neexistujú žiadne dôkazy o tom, že trest smrti má jedinečný odstrašujúci účinok alebo že má akýkoľvek vplyv na užívanie a dostupnosť drog," uviedla Chiara Sangiorgiová z organizácie Amnesty International (AI).



AI upozorňuje, že Singapur je popri Číne, Iráne a Saudskej Arábii jednou zo štyroch krajín, ktoré v uplynulom čase vykonali popravy súvisiace s drogami.