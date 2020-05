Singapur sa po zatvorení bude otvárať riadene v troch fázach

Singapur 20. mája (TASR) - Singapur, ktorého výskyt infekcií novým koronavírusom patrí k najvyšším v Ázii, plánuje ukončiť čiastočné uzavretie krajiny, trvajúce už len do 1. júna, riadeným spôsobom v troch fázach. V stredu o tom informovala tlačová agentúra AP.



Singapurskí predstavitelia tvrdia, že podniky a prevádzky, ktoré nepredstavujú vysoké riziko prenosu koronavírusu, sa môžu znovu otvoriť od 2. júna, ale niektoré obchody, osobné služby a vnútorné reštaurácie budú naďalej zakázané. Školy opätovne otvoria vo fázach a rodiny sa môžu navzájom navštevovať, ale obmedzí sa to na jednu návštevu za deň a nie viac ako dvoch hostí v domácnosti.



Singapur - mestský štát a ostrovná krajina v juhovýchodnej Ázii - zaznamenal dosiaľ 28.794 prípadov nákazy koronavírusom a 22 úmrtí na ochorenie COVID-19 spôsobované týmto vírusom. Väčšina prípadov súvisí so zahraničnými robotníkmi, ktorí počas opatrení obmedzujúcich pohyb zostali uzavretí v preplnených ubytovniach. Tento mesiac už v krajine povolili otvorenie vybratých podnikov a prevádzok, keďže počet nakazených v miestnej komunite klesol.



Vláda v utorok vo vyhlásení uviedla, že na budúci mesiac očakáva pri zvýšenej aktivite obyvateľstva aj nárast prípadov infekcie. Ak prenos koronavírusu zostane na nízkej a ustálenej úrovni a pod kontrolu sa dostane aj situácia na ubytovniach, v druhej fáze sa postupne obnovia aj ďalšie prevádzky vrátane telocviční, fitness centier, záujmových centier a obchodných domov.



Vláda dodala, že všetky obmedzenia nakoniec zruší v tretej fáze, ale "v novom normále" budú platiť prísne hygienické nariadenia, a to až do vyvinutia účinnej očkovacej látky.