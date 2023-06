Singapur sa stal najdrahším mestom pre bohatých

Singapur 20. júna (TASR) - Singapur sa po prvý raz stal vôbec najdrahším mestom, čo sa týka tovarov a služieb pre bohatých. V tomto zmysle predbehol aj mestá ako Hongkong, Londýn či New York. Vyplýva to z najnovšej správy súkromnej bankovej spoločnosti Julius Bär o bohatstve a životnom štýle vo svete, informuje agentúra Reuters.



Autá a základné zdravotné poistenie sú podľa tejto správy v Singapure o 133 a 109 percent drahšie než celosvetový priemer. Správa je postavená cenách 12 spotrebných tovarov a ôsmich služieb, ktoré odzrkadľujú spôsob, akým míňajú peniaze majetní ľudia.



Singapur patril k ázijským mestám, ktoré sa ako prvé rozhodli výrazne uvoľniť protipandemické opatrenia. Následne začal zaznamenávať prílev financií zo zahraničia.



Dopyt po bývaní v tomto mestskom štáte s politicky stabilnou situáciou je vysoký, školné drahé a bežné životné náklady sú tam taktiež vysoké, a to pre všetkých.



Šanghaj, ktorý sa vlani umiestnil na prvom mieste tohto rebríčka, teraz skončil na druhom, čo podľa predmetnej správy mohli ovplyvniť dlhšie pandemické obmedzenia než v iných mestách. Hongkong sa umiestnil na treťom mieste. Londýn na štvrtom, New York na piatom. Z hodnotených európskych miest sa do prvej desiatky dostalo už len Monako na šiestej priečke. Z celkovo posudzovaných 25 miest sa na poslednom umiestnil juhoafrický Johannesburg.