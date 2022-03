Singapurský súd zamietol odvolanie mentálne postihnutého muža

Singapur 29. marca (TASR) - Singapurský najvyšší súd v utorok zamietol posledné odvolanie muža s mentálnym postihnutím proti rozsudku smrti. Urobil tak napriek medzinárodnej kritike. TASR správu prevzala od agentúr AP a AFP.



Nagaenthran K. Dharmalingam bol zadržaný v roku 2009 za pašovanie 43 gramov heroínu do krajiny. Singapur patrí medzi štáty s najprísnejšími protidrogovými zákonmi na svete – každý, kto prenáša viac ako 15 gramov heroínu, môže byť odsúdený na trest smrti, no sudcovia môžu s prihliadnutím na okolnosti rozhodnúť aj o doživotnom treste.



Dharmalingam, ktorý má podľa súdnych záznamov IQ 69, čo sa podľa medzinárodnej stupnice inteligenčného kvocientu považuje za ľahšie mentálne postihnutie, bol odsúdený na trest smrti obesením. Rozsudok sa mal pôvodne vykonať v novembri, no záležitosť pre mentálne postihnutie obžalovaného vyvolala vlnu kritiky a muž sa na poslednú chvíľu proti rozsudku odvolal.



Predseda najvyššieho súdu Sundareš Menon na odvolacom procese uviedol, že odvolanie voči predchádzajúcim verdiktom a snaha odsúdeného proces oddialiť prostredníctvom žiadosti o psychiatrické vyšetrenie boli zamietnuté. Šéf najvyššieho súdu dodal, že zo strany obžalovaného ide iba o pokusy zneužiť súdne postupy.