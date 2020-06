Singapur uvoľňuje obmedzenia: žiaci v rúškach sa vracajú do škôl

Singapur 2. júna (TASR) - Žiaci s rúškami na tvárach sa v Singapure vrátili v utorok do škôl a znovu sa otvorili aj niektoré pracoviská, keďže mestský štát, donedávna vážne zasiahnutý pandémiou nového koronavírusu, už uvoľňuje obmedzenia v živote obyvateľov. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Singapuru sa najprv darilo držať prípady nákazy na nízkom počte, a to vďaka prísnemu režimu testovania a sledovania kontaktov, potom sa však objavili veľké ohniská nákazy v preplnených ubytovniach s nízko platenými zahraničnými robotníkmi.



Krajina zaznamenala vyše 35.000 prípadov infekcie - čo je najvyšší počet v juhovýchodnej Ázii, pričom drvivá väčšina sa vyskytla medzi spomínanými robotníkmi v ubytovniach. Počet mŕtvych sa drží na čísle 24.



Úrady zaviedli začiatkom apríla čiastočnú karanténu obyvateľov, keď sa museli zavrieť školy a väčšina pracovísk a ľudia mohli vychádzať z domu len za základnými potrebami.



Keď sa však spomalilo pribúdanie nových prípadov a v ubytovniach už nevznikali žiadne veľké ohniská, vláda začala v utorok obmedzenia uvoľňovať - určité skupiny žiakov sa mohli vrátiť do škôl a znovu sa otvorili niektoré pracoviská.



V jednom predškolskom zariadení merali deťom pri príchode po dlhej pauze teplotu.



V tejto prvej fáze uvoľňovania obmedzení mohli otvoriť okrem iných aj výrobné podniky, firmy na údržbu klimatizácie a obchody s potrebami pre domáce zvieratká.



V prvej fáze spustenej v utorok začne podľa očakávania fungovať tretina pracovnej sily. Avšak zvyšok - vrátane kancelárskych zamestnancov - musí pracovať z domu, ak je to možné, a tí, ktorí nepatria do žiadnej z týchto kategórií, môžu stále vychádzať von iba z podstatných dôvodov.



Vláda čelila kritike po prepuknutí nákazy v robotníckych ubytovniach, a preto v pondelok oznámila, že postaví nové ubytovacie zariadenia s lepšími podmienkami, napríklad s nižším počtom ľudí na izbe.