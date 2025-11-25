< sekcia Zahraničie
Singapur vydal prvé licencie pre dodávky metanolu ako lodného paliva
Autor TASR
Singapur 25. novembra (TASR) - Singapur začne v budúcom roku dodávať lodiarskym spoločnostiam metanol ako lodné palivo. Cieľom je znížiť emisie uhlíka v globálnej lodnej doprave, uviedli miestne úrady, píše TASR podľa agentúry AFP.
Mestský štát Singapur je vďaka strategickej polohe v Malackom prielive, dobre rozvinutej infraštruktúre a prístupu k rafinériám najväčším svetovým centrom pre bunkering lodí (tankovanie paliva a výmena prevádzkových náplní).
Príslušné licencie pre metanol v singapurskom prístave budú mať od 1. januára tri spoločnosti, uviedol vo vyhlásení Námorný a prístavný úrad (MPA) Singapuru.
„Toto predstavuje dôležitý krok k zavedeniu bunkrovania metanolu vo veľkom rozsahu a k naplneniu ambície Singapuru stať sa udržateľným centrom bunkrovania pre viacero druhov palív,“ uviedol MPA. O licenciu na bunkering v marcovej výzve Singapuru na predkladanie žiadostí požiadalo 13 firiem, uviedol MPA.
„Silný záujem odráža rastúce zameranie sektora na lodné palivá s nižšími emisiami,“ uviedla MPA. Licencie budú platné päť rokov, aby podporili budovanie kapacít, posilnenie dodávateľských reťazcov a návratnosť počiatočných investícií.
V porovnaní s konvenčnými palivami má metanol nižšiu uhlíkovú stopu, pričom podľa lodných spoločností znižuje emisie až o 65 percent. Najnovšie štatistiky obchodnej a rozvojovej organizácie OSN UNCTAD ukazujú, že globálna lodná doprava prispieva k najmenej trom percentám svetových emisií skleníkových plynov.
Nové usmernenia Medzinárodnej námornej organizácie uvádzajú, že emisie z lodnej dopravy je potrebné znížiť do roku 2030 najmenej o 40 percent a do roku 2050 na nulu, ak sa majú splniť záväzky Parížskej dohody o klíme.
