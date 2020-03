Za porušenie opatrení proti koronavírusu hrozí v Singapure väzenie

Singapur 27. marca (TASR) - Väzenie hrozí v Singapure osobám, ktoré nedodržia dostatočnú vzdialenosť od iných. Toto opatrenie vstúpilo do platnosti v piatok v reakcii na zvýšené denné prírastky nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2V. Informovala o tom agentúra Reuters.



V stredu potvrdili v Singapure 73 nových prípadov, čo bol najväčší denný nárast od začiatku epidémie. Vo štvrtok pripudlo 52 prípadov a dvaja pacienti zomreli.



Podľa nového nariadenia sa trestného činu dopustí každý, kto si na verejnom mieste úmyselne sadne alebo postaví sa do radu vo vzdialenosti menšej ako jeden meter od inej osoby. Páchateľ môže dostať pokutu až do výšky 10.000 singapurských dolárov (6342 eur), skončiť vo väzení na pol roka, prípadne dostať oba tresty.



Pravidlá sú v platnosti do konca apríla a týkajú sa fyzických aj právnických osôb.