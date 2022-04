Singapurčania demonštrovali proti trestu smrti

Singapur 3. apríla (TASR) - Stovky demonštrantov sa v nedeľu v Singapure zišli na demonštrácii proti trestu smrti. Protest sa konal v čase, keď narastajú obavy, že tento mestský štát sa chystá vykonať viacero trestov obesením.



Informovala o tom agentúra AFP, ktorá pripomenula, že úrady tento týždeň vykonali prvú popravu od roku 2019, keď obesili odsúdeného priekupníka drog a keď niekoľkým ďalším odsúdeným na smrť boli nedávno zamietnuté ich odvolania.



Protesty ako ten nedeľný sú v Singapure nezvyčajné - tento mestský štát je už dlhodobo terčom kritiky za obmedzovanie občianskych slobôd.



Nedeľný protest sa za účasti asi 400 ľudí konal na tzv. Speakers' Corner v parku v centre mesta - jedinom mieste v mestskom štáte, kde sú protesty povolené bez predchádzajúceho súhlasu polície. Všade inde je zakázané, aby čo i len jedna osoba organizovala protestné zhromaždenie bez policajného povolenia.



Spomínaným popraveným bol 68-ročný Abdul Kahár Othman. Trest nad ním bol v stredu vykonaný napriek výzvam OSN a skupín na ochranu ľudských práv, ktoré preňho žiadali milosť.



Ďalším popraveným by mohol byť Nagaenthran K. Dharmalingam, ktorého zadržali v roku 2009 za pašovanie 43 gramov heroínu do krajiny a odsúdili na trest smrti obesením.



Keďže ide o mentálne postihnutého človeka, jeho prípad vyvolal vlnu kritiky, a to aj zo strany Európskej únie a britského miliardára Richarda Bransona.



AFP dodala, že odvolania proti trestu smrti boli začiatkom marca zamietnuté ešte trom ďalším mužom odsúdeným za drogové trestné činy.



Prosperujúci, no konzervatívny Singapur má jedny z najprísnejších protidrogových zákonov na svete. Skupiny na ochranu ľudských práv často žiadajú singapurské vedenie, aby upustilo od trestu smrti.



Tamojšie úrady však trvajú na tom, že trest smrti je účinným odstrašujúcim prostriedkom proti obchodovaniu s drogami a prispieva k tomu, aby tento mestský štát bol jedným z najbezpečnejších miest v Ázii.