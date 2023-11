Singel skupiny Beatles I Want To Hold Your Hand vyšiel pred 60 rokmi

Bratislava 29. novembra (TASR) - V stredu je tomu presne 60 rokov, čo slávna liverpoolská štvorica Beatles vydala piaty singel s piesňou I Want To Hold Your Hand na etikete nahrávacej a vydavateľskej spoločnosti EMI Parlophone. Na B strane bola pieseň This Boy. Pod obe skladby sa autorsky podpísala dvojica John Lennon a Paul McCartney.



Pieseň I Want To Hold Your Hand viedla anglický rebríček päť týždňov, od 12. decembra 1963 do 16. januára 1964. V hitparáde prestížneho anglického týždenníka New Musical Express bola na čele ešte o týždeň dlhšie. Bola to ich tretia hitparádová jednotka. Beatles nahrali 4. februára 1964 aj nemeckú verziu tejto piesne pod názvom Komm, gib mir deine Hand.



Debutový singel Beatles s piesňou Love Me Do, vydaný 5. októbra 1962, sa v anglickej hitparáde dostal na 17. miesto. Druhý s piesňou Please Please Me, vydaný 12. januára 1963, už obsadil druhé miesto. Tretí so skladbou From Me To You, vydaný 12. apríla 1963, od 2. mája 1963 kraľoval sedem týždňov na čele hitparády Albiónu. Štvrtý singel She Loves You viedol od 12. septembra štyri týždne anglický rebríček, na čelo sa potom vrátil ešte raz na dva týždne od 28. novembra 1963.



Oficiálna diskografia najslávnejšej štvorice 20. storočia od októbra 1962 do jej rozchodu v apríli 1970, obsahuje 23 singlov, 13 EP platní a 13 albumov. Podľa katalógu vydavateľstva EMI je na týchto nosičoch 211 skladieb, z nich je 187 vlastných a 24 prevzatých od amerických interpretov.