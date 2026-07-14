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Sinkevičius: Otvoriť faktickú ambasádu Taiwanu v Litve bolo odvážne
Vzťahy medzi oboma krajinami sa po otvorení de facto veľvyslanectva v roku 2021 výrazne zhoršili.
Autor TASR
Vilnius 14. júla (TASR) - Nový litovský premiér Mindaugas Sinkevičius v utorok pripustil, že rozhodnutie vlády z roku 2021, ktorým povolila Taiwanu otvoriť de facto veľvyslanectvo na litovskom území, bolo „možno príliš odvážne“. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
Vzťahy medzi oboma krajinami sa po otvorení de facto veľvyslanectva v roku 2021 výrazne zhoršili. Taiwanu totiž Vilnius umožnil otvoriť úrad pod jeho vlastným názvom. Taiwan tým porušil tradíciu, na základe ktorej svoje faktické veľvyslanectvá označoval ako Tchajpejské reprezentačné kancelárie.
Peking, ktorý považuje Taiwan za súčasť svojho územia, následne stiahol svojho veľvyslanca z Vilniusu, znížil úroveň diplomatických vzťahov s Litvou a nadnárodné spoločnosti vyzval, aby s ňou prerušili kontakty.
V programovom vyhlásení novej vlády pod vedením Sinkevičiusa sa píše, že vláda má záujem normalizovať vzťahy s Čínou a jej cieľom je, aby obe strany vymenovali veľvyslancov. Za zlepšenie vzájomných vzťahov sa vyslovovala aj bývalá premiérka Inga Ruginiené.
„Chceme, aby sa veci vrátili do pôvodného stavu. S Čínou sme mali dlhodobé vzťahy, a potom prišli tieto politické rozhodnutia – odvážne, možno až príliš odvážne, možno vybočujúce z kontextu,“ vysvetlil Sinkevičius v prejave pred poslancami. „Chceme mať rovnakú úroveň vzťahov ako zvyšok Európy,“ vyhlásil.
Vzťahy medzi oboma krajinami sa po otvorení de facto veľvyslanectva v roku 2021 výrazne zhoršili. Taiwanu totiž Vilnius umožnil otvoriť úrad pod jeho vlastným názvom. Taiwan tým porušil tradíciu, na základe ktorej svoje faktické veľvyslanectvá označoval ako Tchajpejské reprezentačné kancelárie.
Peking, ktorý považuje Taiwan za súčasť svojho územia, následne stiahol svojho veľvyslanca z Vilniusu, znížil úroveň diplomatických vzťahov s Litvou a nadnárodné spoločnosti vyzval, aby s ňou prerušili kontakty.
V programovom vyhlásení novej vlády pod vedením Sinkevičiusa sa píše, že vláda má záujem normalizovať vzťahy s Čínou a jej cieľom je, aby obe strany vymenovali veľvyslancov. Za zlepšenie vzájomných vzťahov sa vyslovovala aj bývalá premiérka Inga Ruginiené.
„Chceme, aby sa veci vrátili do pôvodného stavu. S Čínou sme mali dlhodobé vzťahy, a potom prišli tieto politické rozhodnutia – odvážne, možno až príliš odvážne, možno vybočujúce z kontextu,“ vysvetlil Sinkevičius v prejave pred poslancami. „Chceme mať rovnakú úroveň vzťahov ako zvyšok Európy,“ vyhlásil.