SIPRI: Dovoz zbraní do Európy sa v roku 2022 zvýšil takmer dvojnásobne

Štokholm 13. marca (TASR) - Dovoz zbraní do Európy sa vlani v porovnaní s rokom 2021 zvýšil o 93 percent. Prispeli k tomu najmä dodávky zbraní na Ukrajinu. TASR správu prevzala v pondelok z agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na Štokholmský medzinárodný inštitút pre mierový výskum (SIPRI).



"Invázia (na Ukrajinu) naozaj spôsobuje výrazný nárast dopytu po zbraniach v Európe, čo bude mať ďalšie následky a s najväčšou pravdepodobnosťou povedie k nárastu dovozu zbraní európskymi krajinami," uviedol pre AFP Pieter Wezeman zo SIPRI.



Ukrajina bola až do začiatku invázie len nepatrným importérom zbraní, konštatuje AFP. V roku 2022 sa však rýchlo stala treťou najväčšou cieľovou stanicou na svete po Katare a Indii, dodáva táto agentúra a pripomína, že západné krajiny po spustení ruskej invázie dodávajú Kyjevu zbrane.



Dovoz do Európy sa zvýšil aj v dôsledku navýšenia výdavkov na armádu v krajinách ako Poľsko a Nórsko, uvádza SIPRI vo svojej správe. Tempo nárastu v oblasti dovozu zbraní sa má podľa tohto inštitútu aj naďalej zvyšovať.



Európske krajiny si podľa Wezemana už objednávajú alebo si plánujú objednať rôzne druhy zbraní a vybavenia vrátanie ponoriek, bojových lietadiel, dronov, protitankových striel, pušiek či radarov. Dodal, že (krajiny) sa usilujú posilniť svoje vojenské kapacitu prostredníctvom celého spektra dostupných vojenských technológií.



Import európskych krajín sa v rokoch 2018-2022 v porovnaní z predchádzajúcim päťročným obdobím zvýšil o 47 percent. Ostatné kontinenty v dovoze zaznamenali pokles. Ten bol najvýraznejší v Afrike, kde dosiahol až 40 percent.



Najväčšími svetovými vývozcami zbraní v období 2018-2022 boli Spojené štáty, na ktoré pripadalo 40 percent všetkého vývozu. Nasleduje Rusko (16 percent), Francúzsko (11 percent), Čína (päť percent) a Nemecko (štyri percentá).