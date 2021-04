SIPRI: Svetové vojenské výdavky sú napriek pandémii na vzostupe

Štokholm 26. apríla (TASR) - Celkové globálne vojenské výdavky vlani napriek koronavírusovej pandémii vzrástli na takmer dva bilióny dolárov. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnil Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru (SIPRI).



Výdavky dosiahli výšku 1,981 bilióna dolárov, čo v porovnaní s rokom 2019 predstavuje reálny nárast o 2,6 percenta. Do zbrojenia v roku 2020 najviac investovali Spojené štáty, Čína, India, Rusko a Británia. Výdavky týchto piatich krajín pritom tvoria 62 percent celosvetových vojenských výdavkov.



Vojenské výdavky Číny vzrástli už 26. rok za sebou, uvádza SIPRI.



"S určitosťou môžeme povedať, že pandémia nemala v roku 2020 významný vplyv na globálne vojenské výdavky. Uvidí sa, či si krajiny udržia túto úroveň aj počas druhého roku pandémie," povedal podľa tlačovej agentúry DPA výskumník daného ústavu Diego Lopes da Silva.



Napriek nárastu v oblasti globálnych výdavkov na obranu niektoré krajiny v reakcii na pandémiu otvorene prerozdelili časť svojich plánovaných vojenských rozpočtov - napríklad Čile alebo Južná Kórea. Iné, vrátane Brazílie a Ruska, minuli podstatne menej, než boli ich pôvodné vojenské rozpočty na rok 2020, hoci vyslovene nepotvrdili, že išlo o opatrenia súvisiace s koronakrízou.



Lídrom v investovaní do obrany sú stále USA; minulý rok Washington vyčlenil pre tento sektor odhadovaných 778 miliárd dolárov, čo je oproti roku 2019 zvýšenie o 4,4 percenta, uvádza SIPRI. Vojenský rozpočet Spojených štátov predstavuje 39 percent globálnych vojenských výdavkov za rok 2020. Po siedmich rokoch nepretržitého znižovania to bol tretí za sebou nasledujúci rok rastu vojenských výdavkov USA.