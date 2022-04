SIPRI: Vojna si v Európe vynútila prehodnotenie obranných stratégií

Štokholm 26. apríla (TASR) - Výdavky na zbrojenie v Európe a Rusku prudko vzrástli v období pred inváziou Moskvy na Ukrajinu napriek tlmiacim účinkom pandémie koronavírusu na hospodársky rast. Vyplýva to z údajov Štokholmského medzinárodného inštitútu pre prieskum mieru (SIPRI), ktoré zverejnili v pondelok. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Vojna na Ukrajine, ktorú Rusko nazýva "špeciálnou vojenskou operáciou", si vynútila v Európe rýchle prehodnotenie obranných stratégií a viedla množstvo krajín k prísľubu veľkého zvýšenia vojenských rozpočtov. Pripravila tiež pôdu pre potenciálne rozšírenie Severoatlantickej aliancie (NATO) o Fínsko a Švédsko, píše Reuters.



Najväčší efekt zvýšenia vojenských rozpočtov bude pravdepodobne viditeľný v nadchádzajúcich rokoch, výdavky však rástli už v roku 2021 - v dôsledku zvýšeného napätia v období pred ruskou inváziou.



Svetové výdavky na zbrojenie v minulom roku prvýkrát presiahli dva bilióny dolárov, uvádza SIPRI. Dosiahli 2,113 bilióna, čo je o 0,7 percenta viac než v roku 2020, keďže výdavky rástli už siedmy rok po sebe, uviedol tento vplyvný obranný think tank.



Rusko zvýšilo svoje vojenské výdavky v roku 2021 o 2,9 percenta na 65,9 miliardy dolárov, keď hromadilo svoje sily pozdĺž ukrajinských hraníc, uviedol SIPRI.



"Vysoké príjmy z ropy a plynu pomohli Rusku zvýšiť svoje vojenské výdavky v roku 2021," uviedla vo vyhlásení Lucie Beraudová-Sudreauová, riaditeľka programu SIPRI pre vojenské výdavky a výrobu zbraní.



"Ruské vojenské výdavky medzi rokmi 2016 a 2019 klesali v dôsledku nízkych cien energií v kombinácii so sankciami v reakcii na ruskú anexiu Krymu v roku 2014," dodala.



Rusko z hľadiska globálnych výdavkov na zbrojenie zostalo na piatom mieste za Spojenými štátmi, Čínou, Indiou a Spojeným kráľovstvom, vyplýva zo správy SIPRI. Ukrajina pritom minula v roku 2021 na svoju armádu 5,9 miliardy dolárov, čo je menej než desatina ruského rozpočtu, uvádza ďalej inšitút.



Celkové výdavky na zbrojenie v Európe dosiahli 418 miliárd dolárov a prudko rastú od ruskej anexie Krymu v roku 2014. Vojenské rozpočty vzrástli od roku 2020 o tri percentá a boli o 19 percent vyššie než v roku 2012, vyplýva z údajov SIPRI.