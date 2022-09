Sir Elton John vzdal na koncerte hold britskej kráľovnej Alžbete II.

Toronto/Londýn 9. septembra (TASR) - Britský hudobník sir Elton John vzdal vo štvrtok hold zosnulej britskej kráľovnej Alžbete II. na svojom koncerte v kanadskom Toronte. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy britskej stanice BBC.Spevák je priateľom britskej kráľovskej rodiny. V roku 1998 ho Alžbeta pasovala za rytiera a vlani získal prestížne vyznamenanie Rad spoločníkov cti, ktorý môže mať naraz maximálne 65 žijúcich nositeľov.uviedol Elton John pred publikom na svojom koncerte na štadióne Rogers Centre v Toronte.pokračoval hudobník.V jeho publiku sa nachádzalo asi 50.000 ľudí, ktorí tlieskali, keď sa na veľkoplošnej obrazovke zobrazila fotografia kráľovnej.uviedol Elton John. Zároveň uviedol, že myslí aj na kráľovninu rodinu a milovaných.Po tom, čo si spevák uctil kráľovnú, pokračoval vo svojom vystúpení skladbou Don't Let The Sun Go Down On Me, približuje BBC.Smrť Alžbety II. zarmútila celý rad britských umelcov. Česť jej pamiatke vzdali okrem Eltona Johna aj rocková skupina The Rolling Stones spolu so svojím frontmanom spevákom Mickom Jaggerom, speváci Sting a Ozzy Osbourne, ako aj mnohí iní, píše časopis Billboard.