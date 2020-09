Sira Nicholasa Wintona stvárni v životopisnom filme Anthony Hopkins

Londýn 14. septembra (TASR) - Život britského makléra a humanitárneho pracovníka sira Nicholasa Wintona, ktorý zorganizoval transporty prevažne židovských detí z predvojnového Československa do Británie a zachránil ich tak stovky, bude zachytený v novom filme o holokauste s názvom One Life (Jeden život). Informoval o tom v pondelok portál The Jewish Chronicle a predtým aj The Jerusalem Post s odvolaním sa na hollywoodsku webovú stránku Deadline.



Staršieho Wintona, záchrancu 669 detí pred nacistickými koncentračnými tábormi, stelesní oscarový 82-ročný herec Anthony Hopkins. Britský herec Johnny Flynn (37) stvárni mladého Wintona.



Celovečerný film o živote Wintona sa už vyrába a do kín v Spojenom kráľovstve má prísť na budúci rok.



Winton, ktorého prezývajú "britský Schindler", bol v roku 2003 povýšený do šľachtického stavu. Zomrel v roku 2015 vo veku 106 rokov.



Takmer pol storočia Winton vôbec nerozprával o svojej úlohe pri záchrane 669 detí pred nacistami krátko pred vypuknutím druhej svetovej vojny. O jeho hrdinstve sa verejnosť dozvedela vďaka jeho manželke Grete, ktorá objavila v ich podkroví album s fotografiami a dokumentmi.



Winton, pokrstený syn židovských rodičov, bol 29-ročný maklér, keď prišiel v decembri 1938 do Prahy. Plánoval odísť na lyžovačku do Švajčiarska, ale plány zmenil, keď sa dopočul o utečeneckej kríze vo vtedajšom Československu. Nasledujúcich deväť mesiacov zorganizoval osem vlakov, ktoré odviezli prevažne židovské deti do bezpečia v Británii.



Film o Wintonovi "One Life" režíruje írska režisérka Aisling Walshová a produkuje ho spoločnosť BBC Films spolu s americkou spoločnosťou See-Saw Films.