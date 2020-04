Šírenie ochorenia COVID-19 medzi vojakmi NATO v Litve je pod kontrolou

Vilnius 24. apríla (TASR) - Šírenie ochorenia COVID-19 v radoch príslušníkov jednotiek NATO v Litve sa podarilo eliminovať. Oznámil to litovský minister obrany Raimundas Karoblis.



Karoblis podľa agentúry DPA povedal, že nedávno hovoril s nemeckou ministerkou obrany Annegret Krampovou-Karrenbauerovou o šírení vírusu v Litve a zdravotnom stave vojakov aliancie rozmiestnených na jej území. Krampová-Karrenbauerová ho ubezpečila, že Nemecko bude aj napriek pandémii v Litve naďalej plniť svoje bezpečnostné záväzky.



Podľa predchádzajúcich informácií litovskej armády malo viac ako 20 vojakov zo síl NATO na základni Rukla pozitívne testy na nový koronavírus. Medzi pozitívne testovanými boli aj nemeckí vojaci.



Začiatkom apríla prepravili z Litvy do Nemecka šesť infikovaných nemeckých vojakov. Nemecko a Chorvátsko predtým vyslali do Litvy ďalších zdravotníckych pracovníkov.



V rámci úsilia o ochranu východného krídla NATO je v súčasnosti na vojenskej základni Rukla ležiacej asi 100 kilometrov od ruských hraníc umiestnená mnohonárodná jednotka v sile asi 450 vojakov, ktorej velí Nemecko. Sú v nej aj vojaci z krajín Beneluxu, Českej republiky, Islandu, Nórska a Chorvátska.



V Litve bolo doposiaľ potvrdených zhruba 1400 prípadov ochorenia COVID-19 vrátane 40 úmrtí. Vláda vyhlásila stav núdze a v krajine platia karanténne opatrenia, ktoré už medzičasom dvakrát predĺžili. Aktuálne platia do 11. mája.