Šírenie požiaru v Českom Švajčiarsku sa podarilo zastaviť

Praha 28. júla (TASR) - Šírenie požiaru v Národnom parku České Švajčiarsko sa podarilo zastaviť, uviedol na štvrtkovom tlačovom brífingu šéf hasičov Úsťanského kraja Roman Vyskočil.



Vyskočil priblížil, že hasiči sú na úrovni obcí Hluboký Důl, Mezná a Mezní louka a pri Zámečku východne od obce Hřensko, nad ktorou stále na skalách vznikajú nové malé ohniská.



Počas štvrtka bude v nasadení približne 80 jednotiek, 450 hasičov, sedem vrtuľníkov a štyri lietadlá, povedal Vyskočil. Dodal, že situáciu pri hasení v posledných dňoch komplikovalo počasie, najmä meniaci sa smer vetra.



Dosiaľ bolo podľa Vyskočilových slov ošetrených osem hasičov, pričom traja z nich dostali kyslíkovú terapiu. Zdôraznil, že išlo o menšie zranenia.



Z obcí ohrozených požiarom bolo evakuovaných približne 500 osôb, pričom ďalší ľudia sa evakuovali svojpomocne, priblížil Vyskočil. Do svojich domovov sa budú môcť ľudia vrátiť vtedy, keď to bude úplne bezpečné, doplnil šéf krajských hasičov.



Stanica ČT24 uvádza, že z letiska v obci Vodochody už odštartovali obe špeciálne hasičské lietadlá Canadair, ktoré prileteli v stredu z Talianska. Tieto lietadlá dokážu uniesť zhruba 6000 litrov vody a na rozdiel od dosiaľ používaných antonovov, ktoré sa musia plniť hadicami, môžu vodu čerpať priamo z hladiny. Využívať budú vodu z jazera Milada pri meste Ústí nad Labem. Vyskočil verí, že vďaka nasadeniu týchto lietadiel sa podarí začať hasiť požiar do hĺbky.