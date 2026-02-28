< sekcia Zahraničie
Sirény v Tel Avive znejú každú polhodinu
Autor TASR
Jeruzalem 28. februára (TASR) - V Tel Avive a ďalších izraelských mestách sa v sobotu opakovane ozývajú sirény protivzdušnej obrany. Nemenovaný obyvateľ Tel Avivu uviedol, že ide o najintenzívnejšie útoky na mesto, aké kedy zažil. Sirény znejú približne každú polhodinu, informovala agentúra DPA.
Orgány civilnej obrany a armáda vyzývajú obyvateľstvo, aby v prípade poplachu bezodkladne vyhľadalo najbližší úkryt a zotrvalo v ňom do odvolania. Armáda v osobitnom vyhlásení pripomenula, že protiletecká obrana „nie je vzduchotesná“, a preto nedokáže Izrael ochrániť pred všetkými raketovými a dronovými útokmi, ktorými Irán reaguje na koordinované údery Izraela a USA.
Pokiaľ ide o Izraelčanov žijúcich v zahraničí, Rada pre národnú bezpečnosť (NSC) ich v sobotu vyzvala, aby vzhľadom na vypuknutie vojny s Iránom zachovávali zvýšenú ostražitosť a prijali preventívne opatrenia.
„Eskalácia napätia s Iránom zvyšuje pravdepodobnosť, že iránsky režim okamžite zintenzívni snahy o uskutočnenie teroristických útokov v zahraničí proti izraelským alebo židovským cieľom,“ uvádza NSC.
Rada odporúča Izraelčanom, aby v reálnom čase nezdieľali na sociálnych sieťach podrobnosti o svojich cestách, vyhýbali sa nestráženým podujatiam spojeným s Izraelom alebo judaizmom, venovali zvýšenú pozornosť okoliu v oblastiach spojených s Izraelom či židovskou komunitou, hlásili akékoľvek hrozby alebo útoky miestnym bezpečnostným zložkám a vyhýbali sa miestam s historicky nepriateľským postojom voči Izraelčanom a židom.
Po mesiacoch eskalácie napätia medzi Izraelom a Iránom Spojené štáty spolu s Izraelom v sobotu spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele vrátane oblastí v Teheráne. Výbuchy boli hlásené aj v ďalších mestách vrátane Komu, Isfahánu a Kermanšáhu.
Irán na tieto údery reagoval masívnymi odvetnými raketovými a dronovými útokmi na ciele v Izraeli a na základne USA na Blízkom východe vrátane zariadení americkej 5. flotily v Bahrajne.
