Sirény varujúce pred náletmi sa rozozvučali v mestách Rivne a Luck

Ukrajinskí vojaci, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Washington/Londýn/Kyjev 27. februára (TASR) - Sirény varujúce pred možným náletom sa v nedeľu okolo 06.00 h rozozvučali aj v meste Rivne na západe Ukrajiny a v Luck na severozápade krajiny. Informovala o tom spravodajská stanica BBC.Situácia v Kyjeve je pokojná, hlavné mesto je plne pod kontrolou ukrajinskej armády a jednotiek územnej obrany, ubezpečil v nedeľu podľa denníka Guardian prvý viceprimátor mesta Kyjev Mykola Povoroznyk.V noci na nedeľu Kyjev čelil leteckým i raketovým útokom ruských síl. V metropole sa ozývala streľba a došlo k niekoľkým potýčkam so sabotérmi. Až do pondelka v meste platí zákaz nočného vychádzania.Mesto Kyjev je ohrozené aj technogénnou a ekologickou katastrofou, lebo ruské jednotky zasiahli skladisko ropy v meste Vasyľkiv neďaleko Kyjeva.Okrem toho rakety vypálené ruskými jednotkami zasiahli úložisko rádioaktívneho odpadu v kyjevskej pobočke Radónovej asociácie, informoval štátny inšpektorát pre jadrovú reguláciu. Ubezpečil súčasne, že civilné obyvateľstvo by nemalo byť ohrozené.Podľa ukrajinského ministerstva obrany sa v noci viedli boje v okolí Charkova, kam v nedeľu ráno vstúpili ruské jednotky. Ukrajinská obrana sa chce pokúsiť zatlačiť mimo mesta.V noci na nedeľu sa objavila správa, že počas ťažkých bojov v okolí Charkova ruské jednotky údajne vyhodili do vzduchu plynovod. Túto správu ukrajinskej tlačovej agentúry UNIAN však nebolo možné overiť z nezávislých zdrojov.Ťažké boje údajne zúrili aj v Luhanskej oblasti.Ruské jednotky dobyli strategicky dôležitý prístav Mariupol, ktorý sa nachádza na juhu Ukrajiny a v blízkosti východoukrajinských separatistických republík. Bol súčasne posledným veľkým prístavom v Azovskom mori pod vládnou kontrolou.Gubernátor Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny v nedeľu potvrdil, že v dôsledku piatkového útoku ruských jednotiek na mesto Ochtyrka prišlo o život najmenej šesť ukrajinských civilistov - vrátane sedemročného dievčatka.Ukrajina uviedla ako terče útokov materskú školu i detský domov, čo však Rusko poprelo, informovala v nedeľu spravodajská stanica BBC.Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba obvinil Rusko zo spáchaniaa vyzval Medzinárodný trestný súd na vyšetrenie tohto incidentu.DPA dodala, že vysokopostavený predstaviteľ americkej armády informoval, že ruské ozbrojené sily od začiatku invázie do soboty poludnia vypálili na ciele na Ukrajine viac ako 250 rakiet. Väčšinou išlo o rakety krátkeho doletu.V rozpore s ruskými tvrdeniami raketyzasiahli ajpovedal zdroj Pentagónu, ktorý dodal, že nateraz nie je jasné, či to bolo úmyselné alebo náhodné.V Kyjeve naďalej panujú obavy z ruského útoku. Tamojšie úrady preto porozdávali zbrane obyvateľom mesta a predĺžili zákaz nočného vychádzania - výnimka z neho sa vzťahuje len na presun do krytu.V snahe zastaviť postup Rusov ukrajinská správa ciest navrhla demontovať značky a tabule pozdĺž vozoviek a ukrajinská armáda vyzvala obyvateľstvo, aby sa pokúsilo zastaviť postupujúce ruské jednotky akýmkoľvek spôsobom.