Šíri sa nový subvariant koronavírusu,dominantný môže byť o pár týždňov

Londýn 19. septembra (TASR) – Vo svete, konkrétne v Európe, Severnej Amerike a Ázii, sa momentálne rýchlo šíri nový subvariant koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Dostal označenie XEC a sa môže stať dominantným v priebehu niekoľkých týždňov. TASR o tom informuje na základe stredajších správ televízie BBC News a britského denníka The Independent.



XEC je jednou z verzií variantu omikron, ktorý je dlhodobo dominantný. V súčasnosti je v mnohých krajinách najrozšírenejší jeho subvariant KP.3.1.1, no očakáva sa, že o pár týždňov či mesiacov bude dominovať XEC.



XEC bol prvýkrát zistený koncom júna v indickom štáte Maháráštra. V tom istom mesiaci sa objavil aj v Európe – najprv v Nemecku, potom v Dánsku a Veľkej Británii.



Denník Independent v stredu informoval, že prítomnosť XEC bola doteraz zistená vo viac ako 500 vzorkách odobratých v 27 krajinách vrátane Nórska, Luxemburska, Ukrajiny, Portugalska a Číny.



Podľa odborníkov má niekoľko nových mutácií, ktoré by mohli pomôcť jeho šíreniu túto jeseň, no vakcíny by mali stále pomáhať predchádzať vážnemu priebehu ochorenia.



Príznaky nákazy variantom XEC sú podobné ako u predchádzajúcich variantov, teda zvýšená teplota, bolesť hrdla, kašeľ, strata čuchu, strata chuti do jedla, hnačka a nevoľnosť.