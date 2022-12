Na Ukrajine sa šíria otravy oxidom uhoľnatým

Kyjev 13. decembra (TASR) - Na Ukrajine v posledných týždňoch narástol počet prípadov otravy oxidom uhoľnatým. Spôsobuje to najmä fakt, že ľudia musia z dôvodu výpadkov elektrického prúdu po ruských útokoch používať generátory a kachle na drevo, no niekedy ich nevedia správne obsluhovať. V utorok o tom informovali ukrajinskí predstavitelia. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Len v novembri úrady zaznamenali 368 prípadov priotrávenia sa oxidom uhoľnatým, bolo medzi nimi i 92 detí. Uviedol to hovorca ukrajinskej civilnej obrany Olexandr Choružnyj. Dodal, že týmto jedovatým plynom sa udusilo 20 osôb.



Len od začiatku decembra sa na Ukrajine priotrávilo oxidom uhoľnatým 97 ľudí vrátane 25 detí a o život prišlo 14 osôb, vyhlásil hovorca.



Choružnyj zároveň vyzval Ukrajincov, aby generátory nepoužívali vnútri budov a našli niekoho, kto im ich správne zapojí.



Agentúra DPA pripomína, že pre ruské útoky na ukrajinskú energetickú sieť sú na väčšine územia Ukrajiny na dennom poriadku výpadky prúdu. Domácnosti preto musia používať generátory, prípadne kúriť uhlím či drevom.