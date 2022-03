Šíriť nepravdivé informácie o ozbrojených silách bude v Rusku trestné

Moskva 4. marca (TASR) - Štátna duma, dolná komora ruského parlamentu, na piatkovom zasadnutí jednomyseľne prijala v druhom a treťom čítaní návrh zákona o zavedení trestnej zodpovednosti za šírenie nepravdivých informácií vo vzťahu k Ozbrojeným silám Ruskej federácie. Uviedla to agentúra AFP s odvolaním sa na ruské médiá.



Za šírenie vedome nepravdivých informácií o ruskej armáde môže byť uložená pokuta od 700.000 do 1,5 milióna rubľov, trest odňatia slobody na tri roky alebo nútená práca v rovnakej dĺžke.



Za zneužitie služobného postavenia na šírenie nepravdivých informácií jednotlivcom, skupinou osôb po predchádzajúcej dohode alebo organizovanou skupinou hrozí trest odňatia slobody na päť až desať rokov. Ak by úmyselne nepravdivé údaje mali závažné následky, hrozí trest odňatia slobody na desať až 15 rokov.



Zavádzajú sa tiež peňažné tresty za diskreditáciu ozbrojených síl pre občanov (30.000 - 50.000 rubľov), úradníkov (100.000 - 200.000 rubľov) a právnické osoby (300.000 - 500.000 rubľov). Finančné pokuty hrozia aj v prípade, ak je diskreditácia spojená s výzvami na nezákonné konanie, ktoré môže ohroziť životy alebo zdravie občanov a verejnú bezpečnosť.



Štátna duma tiež jednomyseľne prijala v druhom a treťom čítaní návrh zákona, ktorý zavádza tresty za výzvy na uvalenie sankcií na Rusko cudzím štátom, skupinou štátov alebo inštitúcií.



Predseda Štátnej dumy Viačeslav Volodin po hlasovaní oznámil, že spomínané opatrenia ešte v piatok prerokuje horná komora parlamentu, Rada federácie, a následne ich dostane na podpis prezident Vladimir Putin. Účinnosť by mohli nadobudnúť v sobotu.