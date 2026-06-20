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Siroski: Poľsko by malo mať miesto pri stole počas rokovaní o Ukrajine
Európski lídri sa na tohtotýždňovom zasadnutí Európskej rady nezhodli na tom, či nadviazať kontakty s Ruskom.
Autor TASR
Varšava 20. júna (TASR) - Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v rozhovore pre denník Frankfurter Allgemeine kritizoval Britániu, Francúzsko a Nemecko za to, že nepozývajú Poľsko na stretnutia zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine. Šéf poľskej diplomacie trvá na tom, že Varšava by mala sedieť za rokovacím stolom. TASR o tom píše podľa sobotňajšej správy agentúry DPA.
„V oblasti Európskej únie medzi Čiernym, Baltským a Jadranským morom žije 120 miliónov ľudí; spolu so Škandináviou sa tento počet zvyšuje na 150 miliónov ľudí, ktorí sú vystavení oveľa priamejšej hrozbe ruskej agresie než Nemecko,“ uviedol Sikorski vo svojom vyjadrení pre nemecké noviny, ktoré má DPA vopred k dispozícii. „Sme susedmi Ruska aj Ukrajiny, vy v Nemecku nie ste,“ zdôraznil.
Šéf poľskej diplomacie tiež pripomenul, že cez Poľsko neustále prechádzajú dodávky zbraní určených pre Ukrajinu. Varšava podľa neho znáša riziká s tým spojené, a preto očakáva, že bude mať slovo pri rokovaniach.
V súvislosti s debatou o nadviazaní kontaktov s Ruskom Sikorski navrhol, „aby sa išlo podľa postupu stanoveného v zmluvách EÚ, napríklad prostredníctvom predsedu Európskej rady.“ Ako alternatívu uviedol vytvoriť „koalíciu ochotných“, ktorá by zastupovala kontinent pri rokovaniach.
Európski lídri sa na tohtotýždňovom zasadnutí Európskej rady nezhodli na tom, či nadviazať kontakty s Ruskom. Komunikáciu s Moskvou krátko predtým iniciovala kancelária predsedu Európskej rady Antónia Costu. Podľa zistení DPA išlo o dva telefonáty, ktoré uskutočnil šéf Costovej kancelárie Pedro Lourtie. Týkali sa otvorenia diplomatických kanálov, ale bez akejkoľvek obsahovej výmeny názorov a bez rokovaní.
S iniciatívou zo strany Costovho úradu na summite v Bruseli vyjadril nesúhlas nemecký kancelár Friedrich Merz aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. Kritizovali to aj pobaltské štáty. Veľká časť lídrov však Costov postup podporila.
„V oblasti Európskej únie medzi Čiernym, Baltským a Jadranským morom žije 120 miliónov ľudí; spolu so Škandináviou sa tento počet zvyšuje na 150 miliónov ľudí, ktorí sú vystavení oveľa priamejšej hrozbe ruskej agresie než Nemecko,“ uviedol Sikorski vo svojom vyjadrení pre nemecké noviny, ktoré má DPA vopred k dispozícii. „Sme susedmi Ruska aj Ukrajiny, vy v Nemecku nie ste,“ zdôraznil.
Šéf poľskej diplomacie tiež pripomenul, že cez Poľsko neustále prechádzajú dodávky zbraní určených pre Ukrajinu. Varšava podľa neho znáša riziká s tým spojené, a preto očakáva, že bude mať slovo pri rokovaniach.
V súvislosti s debatou o nadviazaní kontaktov s Ruskom Sikorski navrhol, „aby sa išlo podľa postupu stanoveného v zmluvách EÚ, napríklad prostredníctvom predsedu Európskej rady.“ Ako alternatívu uviedol vytvoriť „koalíciu ochotných“, ktorá by zastupovala kontinent pri rokovaniach.
Európski lídri sa na tohtotýždňovom zasadnutí Európskej rady nezhodli na tom, či nadviazať kontakty s Ruskom. Komunikáciu s Moskvou krátko predtým iniciovala kancelária predsedu Európskej rady Antónia Costu. Podľa zistení DPA išlo o dva telefonáty, ktoré uskutočnil šéf Costovej kancelárie Pedro Lourtie. Týkali sa otvorenia diplomatických kanálov, ale bez akejkoľvek obsahovej výmeny názorov a bez rokovaní.
S iniciatívou zo strany Costovho úradu na summite v Bruseli vyjadril nesúhlas nemecký kancelár Friedrich Merz aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. Kritizovali to aj pobaltské štáty. Veľká časť lídrov však Costov postup podporila.