Sísí a Michel sa zhodli na úsíli vyriešiť konflikt v Líbyi

Káhira 12. januára (TASR) - Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí a predseda Európskej rady Charles Michel sa počas nedeľňajších rozhovorov v Káhire zhodli na nevyhnutnosti pokračovať v snahe dosiahnuť "komplexné politické riešenie" konfliktu v Líbyi. Vyhlásil to Sísího hovorca, píše agentúra DPA.



"Toto [riešenie] by malo zachovať štátne inštitúcie Líbye, chrániť jej zvrchovanosť, územnú celistvosť a zastaviť nezákonné zasahovanie zo zahraničia," uviedol v online vyhlásení Sísího hovorca.



Stretnutie Michela so Sísím sa uskutočnilo niekoľko hodín po tom, ako Líbyjská národná armáda (LNA) poľného maršala Chalífu Haftara podporovaná Egyptom vyhlásila v reakcii na výzvy Moskvy i Ankary prímerie.



Michel v sobotu o situácii v Líbyi rokoval s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom v Istanbule.



Haftarove jednotky zvádzajú boj s líbyjskou vládou v Tripolise, ktorá je oficiálne uznávaná Organizáciou Spojených národov a na jej čele stojí Fájiz Sarrádž.



O dobytie hlavného líbyjského mesta sa Haftar so svojimi oddielmi usiluje už od vlaňajšieho apríla. On sám podporuje konkurenčnú vládu sídliacu v Tobruku na východe Líbye.



Turecko a Egypt stoja v líbyjskom konflikte na opačných stranách. Turecko podporuje Vládu sídliacu v Tripolise, zatiaľ čo Egypt je na strane východnej tobruckej vlády.