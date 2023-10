Egyptský prezident Sísí: Obyvatelia Gazy musia zostať na svojej pôde

Káhira 13. októbra (TASR) - Obyvatelia palestínskeho pásma Gazy musia "zotrvať pevní a zostať vo svojej zemi", vyhlásil vo štvrtok egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí. Káhira pritom vyzvala, aby bol umožnený bezpečný prechod civilistom, ktorí uviazli v pásme Gazy. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Obyvatelia pásma Gazy "musia zostať neoblomní a zostať na svojej pôde", povedal prezident Egypta - krajiny, ktorá má jediný hraničný priechod s enklávou neovládanou Izraelom.



Hraničný priechod Rafah medzi Egyptom a Gazou je jediným priechodom do tejto pobrežnej enklávy, ktorý nekontroluje Izrael.



Židovský štát od soboty bombarduje pásmo Gazy ovládané hnutím Hamas v odvete za útok Hamasu na Izrael, pri ktorom zahynulo približne 1300 ľudí, väčšinou civilistov, a zdá sa, že je pripravený vyslať do Gazy pozemné jednotky. Nálety Izraela na Gazu si podľa oficiálnych údajov zabili už viac ako 1400 ľudí.



Egypt bol odhodlaný zabezpečiť dodávky "zdravotníckej aj humanitárnej pomoci v tomto ťažkom období", povedal Sísí a potvrdil tak "pevný postoj" Káhiry, ktorá chce zabezpečiť "legitímne práva" pre Palestínčanov.



V prejave na vojenskej ceremónii však zdôraznil, že obyvatelia pásma Gazy musia "zostať pevní a zostať na svojej pôde". Táto pobrežná enkláva, v ktorej žije 2,4 milióna ľudí a ktorá je už od roku 2007 blokovaná, je blokovaná Izraelom, ktorý odrezal dodávky vody, potravín a energie.



Šesť dní nepretržitých izraelských leteckých a delostreleckých útokov zmenilo celé štvrte na ruiny, píše AP.



Egypt, ktorý bol v minulosti kľúčovým sprostredkovateľom medzi Hamasom a Izraelom, vyzval darcov, aby humanitárnu pomoc smerujúcu do Gazy posielali na letisko Aríš, odmietol však výzvy, aby sa utekajúci Palestínčania dostali na jeho územie.



Štátne médiá v uplynulých dňoch citovali vysokopostavené bezpečnostné zdroje, ktoré varovali pred masovým exodom Palestínčanov, "nútených vybrať si medzi smrťou pod izraelským bombardovaním alebo vysídlením zo svojej krajiny".



Egypt presadzuje diplomatické riešenie a vyzýva obe strany na zdržanlivosť, zatiaľ čo Sísí tvrdí, že národná bezpečnosť jeho krajiny je jeho "prvoradou zodpovednosťou". Vo štvrtok uviedol, že Egypt už prijal "deväť miliónov hostí".



Prípad Gazanov "je však iný", povedal, pretože ich vysídlenie by znamenalo "likvidáciu (palestínskej) otázky". Egypt bol prvým arabským štátom, ktorý v roku 1979 normalizoval vzťahy s Izraelom po šesťročnej vojne, ktorá sa skončila v roku 1973, keď Egypt získal Sinajský polostrov späť spod izraelskej kontroly.