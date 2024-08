Sísí tvrdí, že ak svet bude trvať na prímerí v Gaze napätie sa zmierni

Káhira/Ankara 5. augusta (TASR) - Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí v pondelok upozornil, že Blízky východ sa nachádza v kritickom bode, keď po stretnutí s tureckým ministrom zahraničných vecí Hakanom Fidanom vyzval na deeskaláciu.



Podľa Sísího citovaného tureckým spravodajským webom Hürriyet Blízky východ prechádza "kritickým a nebezpečným bodom obratu, ktorý si vyžaduje najvyššiu mieru zdržanlivosti".



Sísí tým narážal na obavy, že nedávna eskalácia medzi Izraelom a tzv. "osou odporu" vedenou Iránom by mohla prerásť do regionálneho konfliktu. Uviedol, že toto napätie by sa mohlo zmierniť, ak by medzinárodné spoločenstvo trvalo na okamžitom prímerí v palestínskom Pásme Gazy, kde sa vlani v októbri v odvete za vpád palestínskych teroristických kománd na juh Izraela začala rozsiahla operácia izraelskej armády.



Egyptský prezident prijal tureckého ministra zahraničných vecí v čase, keď sa Ankara a Káhira snažia posilniť svoje predtým napäté vzťahy, čiastočne založené na spoločnom postoji podporujúcom ukončenie vojny v Pásme Gazy. Ich schôdzka sa konala v prímorskom meste Alamajn, ktoré počas letných mesiacov slúži ako sídlo egyptskej vlády.



Podľa analytikov sa očakáva, že Fidanova cesta, ktorá sa uskutočnila na pozvanie egyptského ministra zahraničných vecí Badra Abd al-Átího, pripraví pôdu pre summit lídrov oboch krajín. Predpokladá sa, že sa uskutoční v najbližších mesiacoch v Ankare.



V rámci úsilia Turecka o posilnenie vzťahov v celom arabskom svete sa Fidan v Egypte stretol aj so šéfom Ligy arabských štátov Ahmadom Abúlom Ghajtom.



V nedeľu, prvý deň svojej návštevy, si Fidan prezrel kľúčové zariadenia na hranici medzi Egyptom a Pásmom Gazy vrátane strategického prístavu Aríš a hraničného priechodu Rafah.