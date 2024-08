Situácia dodávok ruskej ropy je spolitizovaná, tvrdí šéf Naftogazu

Kyjev 6. augusta (TASR) - Dianie ohľadom ukrajinských sankcií, ktoré zakazujú tranzit ropy ruskej spoločnosti Lukoil do Maďarska a na Slovensko, považuje šéf ukrajinskej energetickej spoločnosti Naftogaz Oleksij Černyšov za spolitizované. Zopakoval, že obe krajiny dostali v júli rovnaký objem ropy ako pred zákazom, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Sankcie prijaté Kyjevom začali platiť koncom júna. V Budapešti i Bratislave tento krok Ukrajiny podľa portálu Politico vyvolal obavy z nedostatku dodávok ropy. Tvrdili, že im to bráni v nákupe ruskej ropy pre domáce rafinérie a ohrozuje to bezpečnosť dodávok.



"Situácia okolo Lukoilu a časti tohto tranzitu je do istej miery spolitizovaná," povedal Černyšov pre ukrajinskú mediálnu službu NV.



Slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár a jeho maďarský rezortný kolega Péter Szijjártó v polovici júla označili ukrajinské opatrenia za porušenie asociačnej dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou z roku 2014 a spoločne vyzvali Európsku komisiu (EK), aby v tejto veci urgentne konala.



Následne eurokomisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis poslal slovenskému a maďarskému ministrovi list, v ktorom uviedol, že podľa informácií od maďarskej spoločnosti MOL ako dovozcu ruskej ropy sa ropa na rusko-ukrajinskej hranici stáva majetkom obchodných spoločností, a preto sa na ňu údajne nevzťahujú sankcie.



Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ v reakcii na tvrdenia SR a Maďarska vyhlásil, že sankcie Kyjeva nepredstavujú hrozbu pre energetickú bezpečnosť Slovenska.



Eurokomisia vo svojom vyhlásení taktiež tlmočila záujem viacerých členských krajín EÚ, ktoré sa pýtali, prečo Maďarsko a Slovensko doteraz neznížili svoju závislosť od dodávok ruskej ropy. Podľa jej analýzy si obe krajiny môžu zabezpečiť zásobovanie cez ropovod JANAF ako súčasť ropovodu Adria z Chorvátska.



Ropovod Družba, ktorý spája Rusko s východnou Európou, zostal funkčný aj počas viac než dvoch rokov vojny na Ukrajine, aj keď sa EÚ odpojila od väčšiny ostatných zdrojov ruských dodávok energie, pripomína Reuters.