Situácia na hraniciach Bieloruska s Poľskom je naďalej nestabilná

Migrantka z Blízkeho východu, ktorá sa pokúša prekročiť hranice z Bieloruska do Poľska, nesie dieťa k bieloruskému lekárovi pri logistickom centre na kontrolnom stanovišti "Kuznica" na poľsko - bieloruskej hranici pri bieloruskej dedine Grodno 24. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Varšava 26. novembra (TASR) - Situácia na hraniciach medzi EÚ a Bieloruskoma pokusy o ich ilegálne prekročenie súuviedol námestník poľského ministra zahraničných vecí Marcin Przydacz.Informoval o tom v piatok spravodajský portál Onet.pl, ktorý dodal, že o násilný prechod hraníc do Poľska sa v noci na piatok pokúsila skupina 217. Zranenia pri tom utrpel jeden príslušník poľských bezpečnostných zložiek.Na poľských hraniciach, povedal Przydacz. Nevylúčil, žePoľské médiá medzičasom v piatok zverejnili poľskou políciou sprístupnené videonahrávky z bezpečnostných kamier, ktoré zaznamenávajú agresívne správanie ľudí v centre pre migrantov v obci Wendrzyn. Ľudia zachytení na týchto nahrávkach sa správajú agresívne, hádžu predmety a ničia zariadenia. Polícii sa situáciu podarilo dostať pod kontrolu.Onet.pl s odvolaním sa na letisko v Minsku informoval, že v piatok a sobotu spoločnosť Iraqi Airways organizuje ďalšie dva lety, ktorými sa migranti z Bieloruska môžu vrátiť do Iraku.Prvé lietadlo má priletieť do Minska v piatok o 21.45 h a po polnoci odlieta do Arbílu, hlavného mesta irackej autonómnej oblasti Kurdistan. Ďalšie lietadlo sa očakáva v Minsku v sobotu večer. Oba stroje sú lietadlá typu Boeing 747-700 a odvezú po 420 pasažierov.Provizórnu ubytovňu pre migrantov, zriadenú bieloruskými úradmi pri bieloruskom pohraničnom meste Bruzhi, v piatok navštívil Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko.Vo svojom príhovore migrantov ubezpečil, že Bielorusi, vrátane neho samého, urobia všetko pre to, aby migrantom pomohli,