Situácia na nemecko-českých hraniciach sa upokojila

Selb 16. februára (TASR) - S miernym zdržaním treba aj v utorok z dôvodu kontrol a obmedzení vstupu do Nemecka rátať na hraničných priechodoch medzi spolkovou krajinou Bavorsko a Českom. Informovala o tom agentúra DPA.



"Momentálne máme dopravnú zápchu v dĺžke 800 metrov a zhruba 20-minútovú čakaciu dobu," povedal v utorok ráno hovorca polície v bavorskom meste Selb.



Veľa vodičov z Českej republiky je podľa neho vracaných do vlasti, pretože nemajú so sebou negatívny výsledok testu na koronavírus, ktorý je podmienkou vstupu do Nemecka. Ďalší zase vopred nevyplnili digitálny vstupný formulár, ktorý je tiež povinný. Vodiči kamiónov podľa hovorcu zrejme o tejto povinnosti nevedia. Niektorí pendleri majú zase problém s tým, že ich zamestnanie, ktoré vykonávajú v Nemecku, nie je zaradené do zoznamu povolaní relevantných pre chod štátu.



Do Nemecka môžu pricestovať z Česka a rakúskej spolkovej krajiny Tirolsko, ktoré boli zaradené medzi oblasti so zvýšeným výskytom nebezpečných mutácií koronavírusu, len nemeckí občania, cudzinci s pobytom v Nemecku či pracovníci v poľnohospodárstve a zdravotnícky personál. Ďalšie výnimky sa týkajú rodinných dôvodov.



Na sasko-českých hraničných priechodoch sa kolóny v utorok ráno netvorili a situácia sa po pondelku, keď vodiči čakali hodiny v niekoľkokilometrových radoch, opäť normalizovala.



Na hlavnom hraničnom priechode z Tirolska do Bavorska bola situácia v utorok ráno tiež pokojná. "Všetko ide plynulo," komentoval dopravnú situáciu na priechode Kiefersfelden/Kufstein hovorca polície v bavorskom meste Rosenheim.