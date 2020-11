Situácia na Ukrajine je stále vážna, pribudlo vyše 12.000 prípadov

Kyjev 24. novembra (TAS) - Ukrajinská ministerstvo zdravotníctva v utorok konštatovala, že epidemiologická situácia v krajine je naďalej vážna. Za posledných 24 hodín sa nákaza koronavírusom SARS-CoV-2 potvrdila u ďalších 12.287 ľudí. Pribudlo 188 úmrtí a 8298 ľudí sa z choroby uzdravilo.



Podľa agentúry Ukrinform o tom na svojej stránke na sociálnej sieti Facebook informoval minister zdravotníctva Maxym Stepanov, ktorý sa momentálne tiež lieči z nákazy koronavírusom nového typu.



Minister dodal, že medzi novými nakazenými je aj 533 detí a 570 zdravotníkov.



Za posledných 24 hodín bolo vykonaných 61.567 testov, z nich 35.425 boli testy metodikou PCR.



Najvyšší prírastok v počte nakazených hlási Kyjev (+1422), Kyjevská (+1089), Dnipropetrovská (+952), Odeská (+865) a Zaporižská oblasť (+800).



Šéf rezortu zdravotníctva sa tiež na svojom facebookovom profile poďakoval občanom za to, že rešpektovali vládne nariadenie o celoplošnej karanténe, ktoré platilo opäť počas uplynulého víkendu. Dodal, že efekt tohto opatrenia, ktorého cieľom bolo "zastaviť katastrofálny nárast ochorení", sa prejaví až po 1. decembri.



Informoval aj, že ministerstvo informatizácie v spolupráci s rezortom zdravotníctva vyvíjajú mechanizmus na detekciu osôb, ktoré boli v kontakte s nakazenými. Takéto osoby by dostali SMS správu, že sú tzv. kontaktom, a museli by ísť do karantény. Nerešpektovanie karantény by sa trestalo, dodal Stepanov, ktorý spresnil, že zavedenie tohto systému na Ukrajine si vyžaduje zmenu legislatívy.