Situácia po násilných protestoch študentov v Bangladéši sa upokojuje

Dháka 24. júla (TASR) - Situácia v Bangladéši sa po rozsiahlych demonštráciách v stredu postupne vracia do normálu s obmedzeným prístupom na internet a predĺženými vychádzkami v rámci zákazu vychádzania. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Úrady a banky boli v stredu otvorené niekoľko hodín a opätovne sa spustil aj širokopásmový internet v niektorých častiach hlavného mesta a v druhom najväčšom meste krajiny. Vychádzanie je už povolené na sedem hodín, no školy a iné vzdelávacie inštitúcie sú stále zatvorené.



Od 16. júla prišlo pri protestoch o život najmenej 197 ľudí, informoval bengálsky denník Prothom Alo a viac než 1100 osôb bolo zadržaných podľa agentúry AFP. Protesty študentov poháňala vysoká nezamestnanosť a vysoké kvóty pre obsadzovanie pracovných miest v štátnej správe pre veteránov bangladéšskej vojny za nezávislosť a ich príbuzných. Najvyšší súd však v nedeľu nariadil zníženie kvóty z 30 percent na päť.



V utorok prijala vláda rozsudok a verdikt privítala aj premiérka Hasína Vadžídová, ktorá obnovený systém kvót pôvodne zrušila už v roku 2018. Aj protestujúci reagovali na verdikt pozitívne, no zároveň žiadajú vyvodenie zodpovednosti za násilie a úmrtia počas protestov.