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Situácia s hladinou Dunaja pri elektrárni Paks bude kritická

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Pokles hladiny Dunaja. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Minister informoval, že hotové sú aj kotvy určené na upevnenie dvoch 80-metrových člnov, ktoré postupne spúšťajú pod vodu, aby stúpla hladina rieky.

Autor TASR
,aktualizované 
Budapešť 18. augusta (TASR) - Nasledujúce dva dni budú pre pretrvávajúci pokles hladiny Dunaja pre maďarskú jadrovú elektráreň Paks kritické. Uviedol to v utorok na sociálnej sieti Facebook minister hospodárstva a energetiky István Kapitány, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Kapitány dodal, že výstavba podvodnej hrádze pokračuje bez prestávky na oboch brehoch rieky. Pri Pakse bol dokončený nájazd, na ktorý nadviaže miesto, z ktorého budú môcť nákladné autá sypať kameň potrebný na vybudovanie hrádze v hlbších častiach Dunaja. Cieľom je zvýšiť jeho hladinu na úroveň potrebnú pre chladenie elektrárne.

Minister informoval, že hotové sú aj kotvy určené na upevnenie dvoch 80-metrových člnov, ktoré postupne spúšťajú pod vodu, aby stúpla hladina rieky.

Tá má podľa predpovedí až do štvrtka klesať a preto budú práce nasledujúce dva dni najintenzívnejšie, „aby aj pri nízkej hladine vody bolo možné zabezpečiť podmienky na prevádzku dvoch turbín jadrovej elektrárne Paks, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke,“ uviedol Kapitány.

Premiér Péter Magyar v sobotu 15. augusta informoval, že do Paksu priviezli 5000 ton kameňa. Zdôraznil, že bez zásahu by hladina Dunaja už do nedeľňajšieho večera klesla natoľko, že by bolo potrebné odstaviť jednu z dvoch zostávajúcich turbín, čo by napokon viedlo k úplnému odstaveniu elektrárne.

Magyar v utorok večer zverejnil príspevok na Facebooku, v ktorom uviedol, že v Paksi pokračuje veľký boj o udržanie prevádzky fungujúcich turbín. „S neustále klesajúcou hladinou vody je potrebné vydržať ešte dva dni. Od nedele však budeme môcť vďaka budovanej hrádzi a očakávanému zvýšeniu hladiny začať opäť zapínať aj turbíny, ktoré sú v súčasnosti odstavené,“ dodal premiér.


(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
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