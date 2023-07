Situácia s lesnými požiarmi v Grécku sa zlepšuje, žiaden sa nešíri

Atény 28. júla (TASR) - Situácia s lesnými požiarmi, ktoré v Grécku vyčíňajú už vyše týždňa, sa zlepšuje, oznámila v piatok grécka hasičská služba. Zároveň však uviedla, že ostáva v pohotovosti vzhľadom na predpovedaný silný vietor, ktorý by mohol plamene opäť rozdúchať, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Stovky hasičov bojujú s plameňmi na ostrovoch Rodos, Korfu a Eubója a na novom mieste v centrálnej časti Grécka. "V súčasnosti sa žiaden požiar nešíri. Situácia sa zlepšuje, no zostávame v strehu, aby sme zmiernili prebiehajúce požiare," uviedla hovorkyňa gréckej hasičskej služby.



Vo štvrtok loďou evakuovali 130 ľudí z mestečka Nea Anchialos v strednej časti Grécka, kde v dôsledku požiarov vybuchol muničný sklad. Podľa miestnych médií sa požiar už podarilo dostať pod kontrolu a obyvatelia sa začali vracať do svojich domovov. Na niekoľkých budovách však výbuch poškodil okná.



Z rôznych častí Grécka vrátane ostrova Rodos museli tento týždeň evakuovať tisícky miestnych obyvateľov a dovolenkárov. Na Rodose preto úrady vyhlásili stav núdze.



V utorok zahynuli dvaja piloti lietadla, ktoré sa podieľalo na hasení požiarov na Eubóji. Dvaja ľudia zahynuli aj v stredu pri požiari neďaleko priemyselnej oblasti prístavného mesta Volos.



Podľa odhadov Národného observatória v Aténach (NOA) súčasné požiare spálili už takmer 50.000 hektárov lesa a vegetácie. Ich šíreniu a vzniku pomohlo mimoriadne teplé počasie. Vlna horúčav trvala vyše desať dní a podľa niektorých odborníkov bola najdlhšia, akú v Grécku v mesiaci júl doposiaľ zaznamenali.



Teploty nad 40 stupňov Celzia však začali klesať. Grécky meteorologický ústav (EMY) predpovedá, že teploty by nemali prevýšiť 37 stupňov Celzia. Očakáva sa však silný vietor s rýchlosťou až 60 kilometrov za hodinu.