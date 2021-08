Borrell: Situácia v Afganistane je katastrofa a nočná mora

Brusel 19. augusta (TASR) - Pád afganskej metropoly Kábul a jej zabratie Talibanom je "katastrofa" a "nočná mora", ktorá odhalila zlyhanie spravodajských služieb a transatlantickej spolupráce, uviedol vo štvrtok vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell, ktorého cituje agentúra AP.



Borrell ďalej kritizoval amerického prezidenta Joea Bidena za jeho vyjadrenia, že USA do Afganistanu nešli budovať štát. Podľa šéfa európskej diplomacie patrilo medzi pôvodné ciele invázie okrem boja proti terorizmu aj zriadenie právneho štátu a presadzovanie základných práv pre ženy a menšiny.



"Prezident Biden nedávno povedal, že budovanie štátu nebol nikdy účel (invázie do Afganistanu). To je diskutabilné," povedal Borrell výboru Európskeho parlamentu.



"Po 20 rokoch sa dá povedať, že sme náš prvý cieľ splnili, druhý však nie," dodal Borrell. Ďalej kritizoval aj spravodajské služby, ktoré nedokázali predvídať, že afganské bezpečnostné zložky skolabujú za niekoľko dní, a nie mesiacov.



Západ teraz čaká veľká strategická úloha, dodal.



"Čo nemôžeme urobiť, je dovoliť Číňanom a Rusom prevziať kontrolu nad situáciou," povedal Borrell. "Mohli by sme sa stať irelevantnými."



"V uliciach Kábulu je stále 300 afganských zamestnancov delegácií Európskej únie, ktorí sa pokúšajú dostať na letisko a nájsť miesto na jednom z letov členských krajín," pripomenul šéf európskej diplomacie.



"Títo ľudia mnoho rokov verne propagovali a bránili záujmy a hodnoty EÚ v Afganistane," povedal a dodal, že je "morálnou povinnosťou EÚ ich chrániť a čo najviac ľudí zachrániť," ukončil.



Bojovníci fundamentalistického hnutia Taliban v nedeľu ľahko obsadili afganské hlavné mesto Kábul a zosadili vládu, dve desaťročia vojensky podporovanú Spojenými štátmi a Severoatlantickou alianciou. Afganský prezident Ašraf Ghaní krátko predtým utiekol zo svojej vlasti.