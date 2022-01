Situácia v Alma-Ate je zložitá, údajní teroristi kladú tvrdý odpor

Na videosnímke ruskí príslušníci mierových síl pomáhajú dostať vozidlo do lietadla pred odletom do Kazachstanu 6. januára 2022 na letisku neďaleko Moskvy. Foto: TASR/AP

Alma-Ata 7. januára (TASR) - Počasbezpečnostných síl bolo v Kazachstane zadržaných približne 3000 ľudí, 26 osôb označovaných úradmi zaboloa ďalších 18 ich bolo zranených. Informovala o tom v piatok tlačová služba kazašského ministerstva vnútra.Ako v piatok dodala agentúra Interfax, všetky budovy miestnych úradov v Kazachstane sú už pod ochranou orgánov činných v trestnom konaní.V mnohých lokalitách sa údajne vytvorili, ktorých členovia-dobrovoľníci pomáhajú poriadkovým silám obnoviť aZ viacerých lokalít podľa Interfaxu hlásia pogromy a rabovanie.Situácia v Alma-Ate je stále zložitá.tam, ktorých, povedal pre Interfax námestník primátora mesta Akim Jeržan Babakumarov.Potvrdil, že vo štvrtok došlo v oblasti Námestia republiky k zhoršeniu situácie.povedal Babakumarov. Skupina vzbúrencov sa podľa Interfaxu zabarikádovala v budove televízneho kanálu Mir v Alma-Ate.Podľa ministerstva vnútra pri zásahoch proti demonštrantom zahynulo 18 príslušníkov bezpečnostných zložiek a 748 ich bolo zranených.Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev v piatok potvrdil, že do Kazachstanu začali prichádzať jednotky zjednoteného mierového kontingentu vojsk Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB), aby "povedal Tokajev v piatok na stretnutí štábu pre boj s terorizmom.V jeho rámci tiež vyhlásil, že operáciev Kazachstane budúInterfax dodal, že prezident počas zasadnutia vydal množstvo príkazov, ktoré majú viesť k ďalšej stabilizácii situácie v krajine.Tokajev už skôr uviedol, že ústavný poriadok v Kazachstane bol v podstate obnovený vo všetkých regiónoch krajiny.povedal.Obyvatelia Alma-Aty majú stále problémy s prístupom na internet, informovala v piatok agentúra Interfax.Štátny kanál Chabar 24 vo štvrtok informoval, že Kazachstan dočasne obmedzil prístup na internet,. Vo štvrtok večer bol prístup na internet obnovený, no o dve hodiny neskôr v mestách Nur-Sultan a Alma-Ata opäťa v Alma-Ate nefungoval ani v piatok ráno. Nedajú sa ani prijímať správy odoslané zo zahraničia prostredníctvom messengerov.Situácia v Kazachstane sa vyhrotila 2. januára, keď sa v Žanaozen na západe krajiny začali zhromaždenia proti prudkému zvýšeniu cien skvapalneného plynu. Tie potom prerástli do masívnych protestov po celej krajine s ekonomickými a politickými požiadavkami. V dňoch 4. a 5. januára došlo v Alma-Ate k stretom demonštrantov s bezpečnostnými silami, ktoré si vyžiadali obete na životoch a zranených. V stredu bola odvolaná vláda. V krajine platí výnimočný stav.