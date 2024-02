Situácia v Avdijivke je pre Ukrajinu kritická

Kyjev 15. februára (TASR) - Velenie ukrajinskej armády vyslalo na bojisko v okolí mesta Avdijivka v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny ako posilu 3. samostatnú útočnú brigádu, ktorá je považovaná za jednu z najlepších v rámci ukrajinských ozbrojených síl.



Situáciu v Avdijivke velenie brigády hodnotí ako mimoriadne kritickú a nestabilnú. Ukrajinskí vojaci tam totiž odolávajú útokom prakticky zo všetkých strán.



Podľa zvodky vydanej vo štvrtok generálnym štábom ukrajinskej armády však ukrajinské jednotky "naďalej zadržiavajú nepriateľa, ktorý sa naďalej snaží obkľúčiť Avdijivku".



Velenie brigády potvrdilo svoj presun do oblasti Avdijivky prostredníctvom statusu na platforme Telegram, ktorý vo svojej správe vo štvrtok citovala tlačová agentúra AFP monitorovaná aj agentúrou TASR.



Situácia ukrajinských jednotiek brániacich Avdijivku sa skomplikovala po tom, čo ruské jednotky prerazili v smere zásobovacej trasy, pričom začali postupovať smerom do centra mesta.



Ruská armáda pritom pokračuje "v aktívnej rotácii svojich jednotiek a presúva do mesta nové sily a prostriedky".



Podľa spomínanej ukrajinskej brigády Rusko sústredilo okolo Avdijivky sedem bojových brigád.



Agentúra AFP doplnila, že ruské sily v posledných týždňoch pokročili v snahe dobyť Avdijivku, pričom sa objavili už aj správy o pouličných bojoch na predmestiach.



Hlavný veliteľ ukrajinskej armády Olexandr Syrskyj v stredu priznal, že Rusko má na bojisku početnú prevahu.



Bitka o toto priemyselné centrum, vzdialené necelých 10 kilometrov severne od mesta Doneck, je jednou z najkrvavejších počas už takmer dva roky trvajúcej vojny, pričom sa porovnáva s minuloročným zdrvujúcim bojom o Bachmut, v ktorom padli tisíce vojakov.