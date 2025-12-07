< sekcia Zahraničie
Situácia v Benine je po pokuse o prevrat pod kontrolou
Skupina najmenej ôsmich vojakov v štátnej televízii v nedeľu tvrdila, že zosadili prezidenta Talona a prevzali moc v krajine.
Autor TASR
Porto-Novo/Cotonou 7. decembra (TASR) - Beninský prezident Patrice Talon v nedeľu večer potvrdil, že situácia v krajine je po pokuse o prevrat pod kontrolou. Zároveň prisľúbil potrestať skupinu vojakov, ktorí ho zorganizovali. Okolité západoafrické štáty medzičasom vyslali do Beninu svojich vojakov, aby podporili tamojšiu vládu a pomohli zachovať ústavný poriadok, informuje TASR podľa správ agentúry AFP.
Skupina najmenej ôsmich vojakov v štátnej televízii v nedeľu tvrdila, že zosadili prezidenta Talona a prevzali moc v krajine. Deklarovali tiež pozastavenie platnosti ústavy a uzavretie všetkých pozemných hraníc a vzdušného priestoru. Vojenskú prechodnú radu mal viesť podplukovník Tigri Pascal.
Zmarenie pokusu o prevrat oznámil o niekoľko hodín neskôr beninský minister vnútra Alassane Seidou s tým, že cieľom skupiny bolo destabilizovať krajinu a jej inštitúcie. Kontrolu nad situáciou podľa neho udržali ozbrojené sily a ich velenie.
„Chcel by som vás uistiť, že situácia je úplne pod kontrolou, a preto vás vyzývam, aby ste už dnes večer pokojne pokračovali vo svojich aktivitách,“ odkázal občanom Talon v štátnej televízie Benin TV.
Prezident dal toto vyhlásenie približne 12 hodín po tom, ako v niekoľkých štvrtiach najväčšieho mesta a sídla vlády Cotonou zaznel prvý výstrel a vojaci v televízii vyhlásila, že prezidenta zbavili moci. Talon uviedol, že „prekaziť plány týchto dobrodruhov“ umožnila rýchla mobilizácia síl lojálnych voči vláde. „Táto zrada nezostane nepotrestaná,“ prisľúbil.
Agentúra AFP s odvolaním sa na nemenované zdroje informovala, že zadržaných bolo dovedna 13 ľudí. Všetci až na jedného sú vojaci v aktívnej službe, zvyšný je bývalý príslušník armády.
Pokus o puč odsúdili Africká únia a Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS). V nedeľu večer ECOWAS tiež oznámil, že do Beninu boli vyslaní vojaci z Nigérie, Sierry Leone, Pobrežia Slonoviny a Ghany. Podľa vyhlásenia majú podporiť vládu a armádu s cieľom udržať ústavný poriadok a územnú celistvosť štátu.
Politické dejiny Beninu poznačilo niekoľko prevratov a pokusov o prevrat. Talonovi, ktorý sa dostal k moci v roku 2016, sa druhé funkčné obdobie – maximum povolené ústavou – skončí v apríli 2026. Talon, 67-ročný bývalý podnikateľ prezývaný aj „kráľ bavlny“ z Cotonou, je oceňovaný za to, že sa zaslúžil o ekonomický rozvoj Beninu, jeho kritici ho však obviňujú z autoritárstva.
Skupina najmenej ôsmich vojakov v štátnej televízii v nedeľu tvrdila, že zosadili prezidenta Talona a prevzali moc v krajine. Deklarovali tiež pozastavenie platnosti ústavy a uzavretie všetkých pozemných hraníc a vzdušného priestoru. Vojenskú prechodnú radu mal viesť podplukovník Tigri Pascal.
Zmarenie pokusu o prevrat oznámil o niekoľko hodín neskôr beninský minister vnútra Alassane Seidou s tým, že cieľom skupiny bolo destabilizovať krajinu a jej inštitúcie. Kontrolu nad situáciou podľa neho udržali ozbrojené sily a ich velenie.
„Chcel by som vás uistiť, že situácia je úplne pod kontrolou, a preto vás vyzývam, aby ste už dnes večer pokojne pokračovali vo svojich aktivitách,“ odkázal občanom Talon v štátnej televízie Benin TV.
Prezident dal toto vyhlásenie približne 12 hodín po tom, ako v niekoľkých štvrtiach najväčšieho mesta a sídla vlády Cotonou zaznel prvý výstrel a vojaci v televízii vyhlásila, že prezidenta zbavili moci. Talon uviedol, že „prekaziť plány týchto dobrodruhov“ umožnila rýchla mobilizácia síl lojálnych voči vláde. „Táto zrada nezostane nepotrestaná,“ prisľúbil.
Agentúra AFP s odvolaním sa na nemenované zdroje informovala, že zadržaných bolo dovedna 13 ľudí. Všetci až na jedného sú vojaci v aktívnej službe, zvyšný je bývalý príslušník armády.
Pokus o puč odsúdili Africká únia a Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS). V nedeľu večer ECOWAS tiež oznámil, že do Beninu boli vyslaní vojaci z Nigérie, Sierry Leone, Pobrežia Slonoviny a Ghany. Podľa vyhlásenia majú podporiť vládu a armádu s cieľom udržať ústavný poriadok a územnú celistvosť štátu.
Politické dejiny Beninu poznačilo niekoľko prevratov a pokusov o prevrat. Talonovi, ktorý sa dostal k moci v roku 2016, sa druhé funkčné obdobie – maximum povolené ústavou – skončí v apríli 2026. Talon, 67-ročný bývalý podnikateľ prezývaný aj „kráľ bavlny“ z Cotonou, je oceňovaný za to, že sa zaslúžil o ekonomický rozvoj Beninu, jeho kritici ho však obviňujú z autoritárstva.