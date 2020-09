Situácia v hoteloch je alarmujúca a ešte sa zhorší, tvrdia hoteliéri

Bratislava 3. septembra (TASR) – Pokles návštevníkov a prenocovaní počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny zaznamenalo 75 % hotelov. Vývoj v nasledujúcich mesiacoch bude tiež problematický. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) na vzorke 131 hotelov po celom Slovensku.



Z dlhodobého sledovania je podľa asociácie zrejmé, že najväčší záujem dovolenkárov o ubytovacie služby je vždy v júli a auguste. Tohtoročná letná sezóna však bola výrazne iná. "Len 24 % ubytovacích zariadení dosiahlo rovnaké tržby ako minulý rok, ale až 45 % z nich malo pokles tržieb o viac ako 40 %," vyčíslila AHRS. V auguste sa počet ubytovacích zariadení, ktoré boli na tom v tržbách rovnako ako vlani, znížil na 18 %. Viac ako polovica hotelov, penziónov však zaznamenala pokles tržieb o 40 %.



Z výsledkov je tiež zrejmé, že najväčší pokles mali mestské hotely a penzióny. Len 4 % z nich v auguste dosiahli rovnaké tržby ako v rovnakom mesiaci minulého roka. "Naopak 79 % mestských hotelov a penziónov v júli a až 81 % v auguste malo pokles tržieb o viac ako 40 %," dodala asociácia.



Problematické môžu byť aj nasledujúce mesiace. Až tri štvrtiny ubytovacích zariadení očakáva aj v septembri a októbri pokles tržieb o viac ako 40 %, a to na základe poklesu individuálnych rezervácií turistov a biznis klientely a tiež záujmu firiem o podujatia.



Vzhľadom na absolútny výpadok prenocovaní počas obdobia, kedy boli ubytovacie zariadenia povinne zatvorené a pretrvávajúci prepad počtu prenocovaní počas leta a v nasledujúcich jesenných mesiacoch AHRS očakáva, že medziročne klesne počet domácich návštevníkov o 4,3 milióna prenocovaní. "Pri zahraničných návštevníkoch je to o trochu viac, 4,4 milióna prenocovaní. Spolu tak na Slovensku zaznamenáme pokles o 8,7 milióna prenocovaní, čo predstavuje 49 % výkonov v ubytovacích zariadeniach," podotýka asociácia.



Upozornila, že tento pokles bude znamenať aj ďalšie prepúšťanie. Počas vrcholiacej letnej sezóny zamestnávali ubytovacie zariadenia o takmer 19 % menej zamestnancov na trvalý pracovný pomer než počas minulého leta. AHRS dodala, že s tohtoročným končiacim letom zvažuje viac ako tretina ubytovacích zariadení ďalšie prepúšťanie.



"Tento stav v hotelierstve je alarmujúci a už teraz podľa odhadovaného vývoja vidíme, že po skončení letnej sezóny sa na celom Slovensku situácia výrazne zhorší. Nástroje pomoci považujeme za nedostatočné a zle nastavené," zdôraznil generálny manažér AHRS Marek Harbuľák s tým, že vlády v takmer všetkých európskych krajinách prijali ďalšie špecifické opatrenia orientované len na odvetvie cestovného ruchu. Slovensko podľa neho stále zostáva jedinou krajinou, kde vláda cestovnému ruchu zatiaľ cielene nepomohla.