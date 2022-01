Kazašské úrady: Situácia v súvislosti s nepokojmi je stabilizovaná

Alma-Ata 10. januára (TASR) - Situácia v Kazachstane v súvislosti s nepokojmi, ktoré v krajine minulý týždeň vypukli po protestoch proti vysokým cenám pohonných látok, je stabilizovaná. V pondelok to oznámil tlačový odbor kazašského Výboru pre národnú bezpečnosť (KNB), informovala agentúra TASS.



"Situácia v Kazašskej republike je k 10. januáru stabilizovaná a pod kontrolou," uvádza sa vo vyhlásení KNB. Výbor ďalej uvádza, že podľa operatívnych štábov sa podarilo eliminovať "teroristickú hrozbu a boli oslobodené všetky administratívne objekty v mestách Alma-Ata, Kyzylorda, Taldykorgan a Taraz, ktorých sa zmocnili teroristi".



Kazašské úrady okrem toho v pondelok informovali, že počas nepokojov zatkli v krajine takmer 8000 ľudí. Kazašská vláda nepokoje označila za útok "teroristických skupín", a zároveň vyjadrila nespokojnosť s tým, ako zahraničné média pokryli udalosti, ktoré sa v krajine minulý týždeň odohrali, píše agentúra AFP.



Správy zahraničných médií podľa kazašského ministerstva zahraničných vecí "vytvorili falošný dojem, že kazašská vláda sa zamerala na pokojných protestujúcich".



AFP zároveň informovala, že v najväčšom meste krajiny Alma-Ata v pondelok po päťdňovom výpadku opäť obnovili internetové spojenie a miestne a zahraničné portály sa sú opäť dostupné.



Protesty v Kazachstane sa začali 2. januára ako reakcia na prudké zvýšenie cien plynu a čoskoro sa zo západu krajiny rozšírili aj do ďalších oblastí krajiny. Od 5. januára pokojné protesty – najmä v najväčšom meste Alma-Ata – začali prerastať aj do rabovania, podpaľačstva, obsadzovania administratívnych budov, ozbrojených incidentov či krádeží.



Kazašské ministerstvo informácií v nedeľu na sociálnych sieťach informovalo o 164 obetiach nepokojov. Túto informáciu však samotné ministerstvo napokon poprelo a príspevok o počte obetí na sociálnych sieťach vymazalo a označilo ho za "technickú chybu".



Presný počet obetí nepokojov tak zatiaľ stále nie je známy. Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev však vyhlásil pondelok za deň štátneho smútku za obete nepokojov v krajine.